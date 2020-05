Coronavirus, Liverpool-Atletico è costata la vita a 41 persone: l'inchiesta shock del Times

Secondo il Sunday Times la sfida tra Reds e Colchoneros, giocata ad Anfield lo scorso 11 marzo e valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, avrebbe contribuito in modo drammatico alla diffusione della pandemia di Covid-19. Il match si era disputato davanti a 52mila spettatori, 3mila dei quali provenienti da Madrid.

La partita tra Liverpool e Atletico Madrid, andata in scena lo scorso 11 marzo ad Anfield e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League avrebbe contribuito in maniera drammatica alla diffusione del Coronavirus provocando la morte di 41 persone. Lo studio è stato pubblicato dal Sunday Times e rilanciato da tutti i principali tabloid inglesi. Il match tra i Reds di Jurgen Klopp e i Colchoneros di Diego Simeone si era disputato davanti a circa 52mila spettatori, 3mila dei quali provenienti dalla capitale spagnola. Di fatto era stato l'ultimo match a porte aperte disputato in Inghilterra prima del lockdown.

'The Kop' - Liverpool-Atlético Credit Foto Getty Images

In Spagna all'epoca erano già 640mila i positivi al Covid-19

Secondo la stima pubblicata dal The Times, il match avrebbe causato 41 decessi tra la popolazione inglese, tutti verificatisi circa 25-35 giorni dopo la disputa dell'incontro. Secondo una ricerca dell'Imperial College London and University di Oxford, inoltre, alla data dell'11 marzo in Spagna le persone trovate positive al Covid-19 erano circa 640mila, mentre in Gran Bretagna la cifra si assestava intorno ai 100mila. In quel periodo, inoltre, in Spagna si era già provveduto a chiudere le scuole, i ristoranti, gli uffici e persino gli stadi.

Le parole del sindaco di Madrid

Nelle scorse settimane il sindaco di Madrid, José Luis Martinez-Almedia, aveva ammesso ai microfoni di Radio Onda Cero che consentire lo svolgimento della partita a porte aperte era stato un errore.

Non era stata una decisione sensata quella di consentire a 3mila tifosi dell'Atletico Madrid di recarsi ad Anfield. Certo, parliamo di errore col senno di poi ma io penso che sarebbe servita maggiore prudenza

