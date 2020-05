Dalla Turchia assicurano: "Finale della Champions 2019/2020 a Istanbul ad agosto"

"La finale di Champions League a Istanbul si giocherà regolamente ad agosto". Lo ha detto il presidente della Federcalcio turca (Tff), Nihat Ozdemir.

"La finale di Champions League a Istanbul si giocherà regolamente ad agosto". Lo ha detto il presidente della Federcalcio turca, Nihat Ozdemir, dopo aver dato il via libera alla ripresa dei campionati di calcio in Turchia dal 12 giugno. "I tornei nazionali si concluderanno entro luglio", ha poi aggiunto Ozdemir. La parole di Ozdemir non fanno altro che confermare il piano dell'Uefa, che punta a far disputare la finale della competizione europea per club più importante il 29 agosto allo Stadio olimpico Atatürk, come già pattuito.

Sull'argomento è stato interpellato anche Armand Duka, presidente della federcalcio albanese a Radio Kiss:

Il PSG giocherà le partite di Champions, così come il Lione. Per le altre partite si sta pensando come ci si può organizzare. Ci potrebbe essere una partita secca, con semifinale e finale giocata a Istanbul

