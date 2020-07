French former coach Raymond Domenech attends the French Cup match Red Star vs AS Saint-Etienne (ASSE) at the Jean Bouin stadium in Paris on February 10, 2015. Saint-Etienne won 2-1.

L'ex ct della Francia si pone questa domanda: l'Atalanta può davvero spaventare il PSG? Domenech, infatit, non pensa che i nerazzurri possano essere un vero rivale nella corsa alla Champions dei parigini considerando la loro difesa. Vedremo il campo cosa dirà...

Non vedo come una squadra come l'Atalanta possa spaventare il PSG. Sono troppo deboli difensivamente. [Raymond Domenech, ex ct della Nazionale francese]

L'ex ct della Francia ne spara un'altra. Si, Domenech - ex commissario tecnico e ora opinionista - ha espresso un suo pensiero - legittimo, ricordiamolo - rispetto all'Atalanta, prossima avversaria in Champions League del PSG. Analizzando la prestazione dei nerazzurri in quel di Verona, nel pareggio per 1-1 con l'Hellas, Domenech ha visto delle grosse lacune a livello difensivo per la squadra di Gasperini.

È indubbio che l'Atalanta in Europa abbia subito tanti gol, basta vedere i risultati raccolti contro Manchester City, Dinamo Kiev e con lo stesso Valencia (tre gol subiti nel match di ritorno al Mestalla). È altrettanto vero che il PSG possa contare di giocatore come Mbappé e Neymar, ma l'Atalanta ha dimostrato di poter fare bene anche in Europa: del resto ha costretto il City ad un pareggio e ha eliminato agli ottavi di finale una squadra più esperta come il Valencia.

Forse il PSG non “dovrà prendersi paura”, ma dovrà stare sicuramente attento. Considerando che anche i transalpini non è che abbiano mostrato una difesa di ferro per tutta la stagione...

Gasperini ha risposto con una vena di ironia...

Penso che abbia ragione. Ci ha visto e ha fatto le sue valutazioni. Non posso commentare le sue valutazioni, speriamo di smentirlo in campo

