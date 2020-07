A causa dell'aumento dei casi di contagio la città catalana è di fatto ripiombata nella fase 1. Torna in vigore il divieto di assembramento (no a incontri con più di 10 persone) e si invitano le persone a rimanere nelle proprie abitazioni e a non uscire se non per casi di stretta necessità. La sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions potrebbe essere spostata a Lisbona.

L'appello a rimanere in casa e a non uscire se non per casi di necessità o di forza maggiore. Il divieto di assembramenti con più di 10 persone (sia in spazi pubblici che privati) e lo stop ad attività ricreative e sportive. Lo prevede un'ordinanza del Governo della Catalogna che, di fatto, fa ripiombare Barcellona in pieno lockdown, ovvero nella cosiddetta fase 1 dell'emergenza Coronavirus. Quella che anche noi italiani, purtroppo, conosciamo bene per averla vissuta in prima persona tra marzo e maggio.

Barcellona-Napoli è in programma l'8 agosto

A questo punto sorgono pressanti gli interrogativi in merito a Barcellona-Napoli, match di ritorno in programma l'8 agosto alle 21. La partita, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si dovrebbe disputare l'8 agosto alle 21 al Camp Nou. Tuttavia, in considerazione delle nuove restrizioni dettate dall'aumento dei contagi nella città catalana, non è escluso che la sede possa cambiare. E in quel caso l'UEFA, con ogni probabilità, farebbe giocare l'incontro a Lisbona, città che già ospita la Final Eight di Champions.

