Facciamo i conti: l’Inter del Triplete costò “solo” 108 milioni di euro

A maggio ricorre il decennale dell’impresa nerazzurra. Per costruire l’11 titolare di Madrid Moratti spese molto meno del previsto. Merito di Mourinho e di qualche clamorosa intuizione di mercato

“Potete immaginare, creare e costruire il luogo più meraviglioso della terra, ma ci vorranno sempre delle persone perché il sogno diventi realtà”. Lo diceva quel genio chiamato Walt Disney. Una frase che pare disegnata per la magica stagione 2009/10 dell’Inter di Massimo Moratti e José Mourinho, che nel mese di maggio di 10 anni fa conquistò Coppa Italia, campionato e Champions League, realizzando il primo, unico e storico Triplete della storia del calcio italiano. “Persone perché il sogno diventi realtà”, appunto. Quell’affiatato gruppo nerazzurro venne messo insieme nel tempo, con investimenti pensati, accurati e progettati, in seguito a errori precedenti, a volte fin troppo costosi. L’Inter e il suo presidente, però, grazie ad un lavoro costante e meticoloso, cancellarono in un anno indimenticabile tante sofferenze passate e si regalarono la fiaba più bella, quella destinata a durare per l’eternità.

Asse col Genoa e cessione di Ibra, le basi di un capolavoro

La corazzata 2009/10 inizia a prendere forma il 20 maggio 2009. Moratti e Preziosi definiscono una trattativa portata avanti da tempo tra Inter e Genoa: Diego Milito e Thiago Motta in nerazzurro, Acquafresca, Meggiorini, Bonucci, Bolzoni in rossoblu (più conguaglio economico). Il 27 luglio della stessa estate, ecco l’altro colpo di genio, sempre tramite scambio di cartellini: Zlatan Ibrahimovic finisce al Barcellona per Samuel Eto’o (valutato 20 milioni) e una cifra vicina ai 50 milioni di euro (46 più bonus per la precisione). Mourinho si ritrova così in casa una coppia di attaccanti fenomenale e un centrocampista di livello. Tre volti nuovi che rinforzano una rosa già molto competitiva.

Gli 11 eroi di Madrid costati 108 milioni di euro

Se Javier Zanetti era già considerato una bandiera nerazzurra (acquistato dal Banfield nel 1995 per 5 miliardi delle vecchie lire), tutta l’ossatura difensiva di quella fortissima Inter era stata creata con investimenti mirati nel tempo: Julio Cesar preso dal Flamengo nel 2005 e girato inizialmente in prestito al Chievo (2,5 milioni il costo dell’operazione), Maicon prelevato dal Monaco nel 2006 per 6 milioni, Walter Samuel soffiato al Real Madrid dopo una stagione negativa (16 milioni nel 2005), Cristian Chivu acquistato dalla Roma nel 2007 per 15 milioni. E a protezione della difesa il perno Esteban Cambiasso, vera prodezza di mercato datata 2004: uno dei parametri zero più proficui della storia. Oltre a loro e ai tre arrivi sopra citati (Milito, Eto’o e Motta), l’estate 2009 offre altre due discrete gioie: l’esperto Lucio dal Bayern Monaco per 5 milioni di euro e sul finire di agosto Wesley Sneijder dal Real Madrid. Con 15 milioni di euro l’Inter si ritrova in rosa il trequartista più forte del pianeta. A gennaio arriveranno poi anche McDonald Mariga e, soprattutto, Goran Pandev, svincolatosi dalla Lazio dopo un’infinita querelle.

Thiago Motta e Stankovic, altri due affari

31 gennaio 2004: Dejan Stankovic è dell'Inter. Quattro milioni di euro più il prestito di Pandev. 21 maggio 2009: Thiago Motta arriva al club nerazzurro nell’affare Milito. L’italo-brasiliano viene valutato circa 10 milioni di euro. In pratica con 14 milioni la società di Massimo Moratti ha acquistato due perni, due che nella stagione magica 2009/10 erano molto di più di dodicesimo e tredicesimo uomo. Aggiungendo loro agli 11 di Madrid e valutando tutti gli altri giocatori di quella vincente rosa nerazzurra, possiamo stimare che con meno di 150 milioni di euro di cartellini l’Inter ha allestito una squadra leggendaria. A distanza di 10 anni risalta ancor di più l’epica di quei 10 mesi da sogno.

