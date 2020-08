Il tecnico della squadra bavarese si gode il successo sul PSG che vale la sesta Champions nella storia del club: "Durante la pausa invernale e durante il lockdown abbiamo gettato le basi per la grande forma fisica con cui siamo arrivati fin qui".

Silenzioso e mediaticamente quasi invisibile, Hans-Dieter Flick è il vero artefice del trionfo del Bayern Monaco che, battendo 1-0 il PSG nella finalissima di Lisbona, si è laureato campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia. Dopo il successo su Neymar e compagni l'allenatore dei bavaresi mantiene il suo tipico profilo basso:

"Questo successo è una cosa che ancora non riesco a comprendere, ma è merito della squadra. Quando ho iniziato ad allenare a novembre leggevo che questo Bayern non faceva più paura. Abbiamo lavorato per creare un gruppo unito, è merito di tutti questo trionfo, soprattutto dei giocatori, ma è la conseguenza di un grande lavoro fatto insieme. Durante la pausa invernale e durante il lockdown abbiamo gettato le basi per la grande forma fisica con cui siamo arrivati fin qui".

