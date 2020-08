Garcia: "Possiamo essere fieri di quanto fatto, però mi fa male non essere in finale"

Il tecnico del Lione è soddisfatto per quanto fatto dai suoi: "Possiamo essere fieri di quanto fatto, spero che i ragazzi, che sono giovani, abbiano imparato qualcosa per il futuro". E poi sulla finale: "No, non so chi tiferò, adesso sono troppo deluso di non esserci".

Garcia (all. Bayern)

Possiamo essere fieri della nostra avventura in Champions di quest’anno. E’ una cosa molto positiva per i ragazzi: ho molti giovani e spero che abbiano imparato in fretta con queste partite. Chi tra Bayern e PSG? Sono due club costruiti per vincerla. Questa sera sono troppo deluso per parlare della finale, mi fa male non esserci. Al fine settimana arriverò con un altro spirito e forse la guarderò.

Champions League Le pagelle di Lione-Bayern 0-3: Toko Ekambi sprecone, in cattedra Thiago, bene Davies DA UN' ORA

Davies (Bayern)

Sono molto felice perché siamo arrivati in finale. Sappiamo che giocheremo col PSG, un'ottima squadra. Dovremo andare lì e giocare a viso aperto. Adesso festeggeremo un po', ma pensiamo già alla partita. Quando sono arrivato al Bayern, sapevo di giocare in uno dei club più importanti del mondo. Per me è un sogno giocare partite del genere in Champions League. Non mi considero uno dei migliori al mondo: penso solo a migliorare e a giocare.

Gnabry (Bayern)

Sì, siamo soddisfatti, ma non ha funzionato tutto perfettamente. Abbiamo subito in difesa. Davanti siamo stati pratici. Dobbiamo migliorare su quell’aspetto.

Tete (Lione)

Abbiamo iniziato bene la partita ma siamo stati inefficienti, ma dobbiamo ricordare il nostro cammino. L'atmosfera nella squadra era molto buona a Lisbona. Abbiamo imparato molto. Dobbiamo continuare così insieme per realizzare una grande prossima stagione.

Champions League Quando si gioca PSG-Bayern? Data, orario e precedenti della finale di Champions League DA 2 ORE