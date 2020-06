Gattuso: "Il Barcellona è più forte del Napoli, ma per noi non sarà una vacanza"

Il tecnico della squadra azzurra, fresco vincitore della Coppa Italia grazie al successo ai rigori nella finale di mercoledì contro la Juventus, parla anche del suo rapporto con i giocatori: "In campo sono il peggiore nemico dei calciatori, ma non porto arancore verso chi sbaglia. Questa squadra mi ha sempre rispettato".

La soddisfazione è ancora tanta in casa Napoli per la conquista della Coppa Italia, arrivata mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma dopo la finale vinta ai rigori contro la Juventus. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Gennaro Gattuso si gode il momento ma cerca di tenere alta la concentrazione della squadra, attesa da impegni importanti nei prossimi due mesi sia in campionato che in Champions: "Per vincere la Coppa Italia abbiamo giocato tre gare difficili contro Lazio, Inter e Juventus. Siamo migliorati, ma possiamo crescere ancora. Da giocatore dopo un trofeo pensavo al giorno dopo e a cosa fare per migliorare. Bisogna farsi trovare pronti e avere la testa libera".

Gattuso prosegue e parla anche della gioia per il suo primo trofeo da allenatore e del rapporto con la squadra: "Sapevo non sarebbe stato facile, non bastava essere stato un grande calciatore. Ho girato tanto per imparare e ho fatto scelte difficili, ma è stato un percorso che io e Riccio (il suo vice, ndr) abbiamo voluto fare. Sono il miglior amico ma in campo il peggior nemico dei calciatori, però non porto rancore verso chi sbaglia. Questa squadra mi ha sempre rispettato, un giocatore può anche mandarmi a quel paese ma nessuno deve toccare il mio staff. Io dico sempre quello che penso e in questo sono migliorato, forse alla gente piace la mia spontaneità".

Sul Barcellona

C'è la consapevolezza di affrontare una squadra più forte, ma arriveremo a quella partita nel miglior modo possibile e con la giusta condizione fisica e mentale. Non sarà una vacanza, ce l'andremo a giocare per finire questa stagione il più tardi possibile

Infine un pensiero alla famiglia e alla sorella scomparsa: "Con lei avevo un rapporto incredibile, ha sofferto tantissimo e credo che la cosa più dura sia stata vedere l'abbraccio tra mamma e papà. Loro sono genitori, sanno cosa si prova. Bisogna continuare, lei ora sta bene in cielo e spero di rincontrarla un giorno".

