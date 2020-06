Il primo giugno è la festa del Liverpool: un anno fa la banda Klopp si laureava Campione d'Europa

Ecco il video della finale del primo giugno 2019 di Champions League tra Liverpool e Tottenham.

Un anno fa il Liverpool di Klopp saliva sul tetto d’Europa dopo la tiratissima finale di Champions League del Wanda Metropolitano di Madrid con i connazionali del Tottenham.

Calcio Eurosport Cup, vota il miglior numero 10 di tutti i tempi DA 2 ORE

Per l’allenatore tedesco era il coronamento di un sogno e al contempo una liberazione dopo le tante finali perse: Salah (su calcio di rigore concesso per mani di Sissoko) e Origi nel finale mandavano di questi tempi i Reds in Paradiso.

Play Icon WATCH "Alzala Salah!" Il Liverpool è in festa per le vie della città per la vittoria della Champions 00:00:30

Serie A Scaroni: "Rangnick? Decide Gazidis, fiducia in Pioli e Maldini" DA 4 ORE

Play Icon