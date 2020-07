Il PSG torna al Parco dei Principi e si diverte: 7-0 al Waasland-Beveren in amichevole

La squadra di Tuchel, prossima avversaria dell'Atalanta ai quarti di finale di Champions League in gara secca, è tornata a giocare nel suo stadio davanti a 5mila tifosi: a segno Neymar, Icardi, Mbappé, Choupo-Moting (doppietta) e il giovane Mbe Soh. Un'autorete ha completato il tabellino dell'incontro, durato 120 minuti con 4 tempi da mezz'ora ciascuno.

Il Paris Saint Germain non metteva piede nel suo stadio il Parco dei Principi, dall'11 marzo scorso quando aveva battuto 2-0 il Borussia Dortmund staccando il biglietto per i quarti di finale di Champions League. La squadra allenata da Tuchel, prossima avversaria dell'Atalanta proprio ai quarti di Champions in gara secca, è tornata a respirare aria di casa giocando un'amichevole contro la formazione belga del Waasland-Beveren: 7-0 il risultato finale al termine di una partita durata complessivamente 120 minuti e suddisiva in 4 tempi da mezz'ora ciascuno. Ad assistere al match, sulle tribune del Parco dei Principi, 5mila tifosi del PSG.

A segno Neymar, Icardi e Mbappé

Per Neymar e compagn, che domenica scorsa si erano imposti per 9-0 sul campo del Le Havre sempre in amichevole, si è quindi trattata della seconda goleada in meno di una settimana. Un autogol di Vukotic sblocca il risultato al 21', poi ci pensano Neymar (su rigore al 28') e Icardi al 47' a chiudere il discorso prima del poker firmato da Mbappé al 60'. A quel punto Tuchel cambia completamente volto alla squadra, ma il PSG non si ferma: Choupo-Moting timbra una doppietta tra il 65' e il 66', poi il giovane difensore Mbe Soh (classe 2001) mette il punto esclamativo alla partita siglando il definitivo 7-0.

