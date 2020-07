Il sorteggio della Final Eight di Champions League in Diretta tv e Live-Streaming

Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Champions League si terrà il 10 luglio a Nyon, Svizzera, a partire dalle ore 12.00. Sarà in diretta su Eurosport 1 e sul sito eurosport.it

La ripresa del calcio investirà a breve anche il panorama europeo. Il sorteggio della Final Eight di Champions League di venerdì 10 luglio, che si terrà a Nyon, sancirà l'ordine dei quarti di finale e delle semifinali.

Le squadre italiane impegnate

Tre le squadre italiane in cerca di gloria europea ci sono Atalanta, Juventus e Napoli. Per accedere alla Final Eight, bianconeri e partenopei dovranno superare nel ritorno degli ottavi rispettivamente Lione (andata 1-0 per i francesi) e Barcellona (1-1 al San Paolo). I nerazzurri invece sono già qualificati alla Final Eight grazie al successo contro il Valencia.

Il sorteggio in diretta TV su Sky e su Eurosport 1

La diretta del sorteggio sarà visibile in diretta su Sky Sport Football (canali 203 e 242) e su Sky Sport 24 (canali 200, 239, 250, 502) e su Eurosport 1 (canale 210).

Il sorteggio di Champions League in Live-Streaming

Sarà possibile seguire il sorteggio di Champions League anche su pc, smartphone e tablet grazie ai vari servizi di streaming: sull’applicazione Sky Go, in diretta su skysport.it , mentre Eurosport vi offrirà la diretta del sorteggio sul sito eurosport.it.

Approfondimenti e dichiarazioni

