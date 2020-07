In Spagna sono sicuri: Juve-Lione si giocherà a Torino e Barça-Napoli al Camp Nou, no campo neutro

Gli ottavi di Champions League ancora da giocare non verranno spostati in Portogallo. Venerdì l'ufficialità assieme al sorteggio per la Final Eight

Dalla Spagna trapelano nuove indiscrezioni sulla Champions League in programma il prossimo agosto. In attesa del sorteggio di venerdì 10 luglio alle 12 a Nyon che stabilirà gli accoppiamenti per quarti di finale e semifinali, il quotidiano sportivo As ha anticipato che gli ottavi ancora da giocare saranno disputati nelle sedi originali. Una notizia che ci riguarda da vicino perché, stando ai rumors iberici, Juventus-Lione (andata 0-1) e Barcellona-Napoli (1-1) si dovrebbero disputare rispettivamente allo Stadium di Torino e al Camp Nou, ovviamente a porte chiuse. Stesso discorso per Bayern Monaco-Chelsea (3-0) e Manchester City-Real Madrid (2-1). Atletico Madrid, Lipsia, Atalanta e PSG, invece, sono già qualificate alla Final Eight di Lisbona.

Il colleghi spagnoli spiegano che la decisione sarebbe arrivata su forti pressioni dei club, soprattutto Manchester City e Barcellona, i quali avrebbero spinto per giocare nei propri stadi e non concedere vantaggi nei campi neutri. L’ufficialità della decisione da parte dell’UEFA arriverà venerdì.

