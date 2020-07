Con un comunicato ufficiale le Merengues hanno annunciato che l'attaccante è in perfetta salute e che questa mattina non si è allenato con i compagni e Zinedine Zidane. L'ex Lione dovrà rispettare la quarantena nella sua abitazione, senza contatti con il resto della squadra

L'attaccante del Real Madrid Mariano Díaz è risultato positivo al Covid-19 ed è già in isolamento. A comunicarlo è lo stesso club fresco campione di Spagna. Il giocatore non si è allenato con i compagni e dovrà rispettare la quarantena nella sua abitazione, senza contatti con il resto della squadra. Non prenderà parte, dunque, alla sfida di Champions League del prossimo 7 agosto contro il Manchester City, valida per il ritorno degli ottavi di finale. Il classe '93, come i suoi compagni, ha avuto alcuni giorni liberi dopo la conclusione della Liga: al ritorno dalla breve vacanza, il club ha effettuato i test di controllo sui suoi giocatori.

Il comunicato del Real Madrid

Dopo aver effettuato individualmente i test specifici del Covid-19 sulla nostra prima squadra, il tampone del nostro giocatore Mariano Diaz ha dato esito positivo. Ora è in perfetta salute e rispetta il protocollo di isolamento sanitario a casa.

