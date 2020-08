L'agente di Lorenzo Insigne aggiorna i tifosi del Napoli riguardo le condizioni del giocatore. L'obiettivo è guarire prima del match contro il Barcellona, in programma sabato 8 agosto.

Niente allenamento di gruppo questo mercoledì per Lorenzo Insigne, che cerca di recuperare dalla lesione del tendine dell’adduttore lungo sinistro subita nell’ultima gara di campionato contro la Lazio. Il fantasista del Napoli ha proseguito con del lavoro personalizzato: l’obiettivo è solo uno, partire da titolare al Camp Nou. Il lavoro personalizzato di questo mercoledì si è suddiviso in una fase di esercizi in palestra unita a una fase di terapia. L’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, è intervenuto a Radio Marte per aggiornare sulle condizioni del suo assistito:

Avverte ancora un po’ di dolore, ma spero ci sarà col Barcellona.

Il manager cerca di ricostruire l’accaduto durante la partita contro la Lazio e di spiegare le lacrime di Insigne all’uscita dal campo: “Aveva ricevuto un colpo ma non se n'era nemmeno accorto, poi ha sentito un dolore forte e ha pensato potesse essere qualcosa di importante. Ha preso una botta e ovviamente ha pensato anche al fatto che poteva saltare il Barcellona. E' fiducioso, starà ai dottori dare l'ok ma lui farà di tutto per essere in campo. La valutazione magari sarà fatta l'ultimo giorno utile. Lorenzo vuole esserci a tutti i costi, vediamo”.

Mezzo sospiro di sollievo per i tifosi napoletani, che si erano quasi rassegnati all’idea di dover fare a meno del proprio fantasista. Ma la strada verso il pieno recupero è ancora lunga, e il tempo scarseggia.

