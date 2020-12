"Risonanza magnetica per Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno": questo il testo del comunicato rilasciato dall'Inter che riguarda le condizioni fisiche di Arturo Vidal .

Il centrocampista cileno, che ha chiesto il cambio per un fastidio al flessore nel corso di Inter-Bologna di sabato sera, non sarà abile e arruolato dunque per il match di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare lo Shakhtar a San Siro, come per altro già anunciato da mister Antonio Conte in conferenza stampa.