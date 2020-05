Inter-Milan 1-1: il film della pazza semifinale 2003 con gol di Shevchenko e miracolo di Abbiati

Riviviamo la partita Inter-Milan 1-1: il film della pazza semifinale di ritorno 2003 con gol di Shevchenko e miracolo di Abbiati. In mezzo il gol della speranza nerazzurra con Martins.

Il 13 maggio è una data particolarmente dolce per tutti i tifosi rossoneri: nel 2003 andava infatti in scena la semifinale di ritorno thrilling di Champions League tra le due squadre di Milano in un San Siro gremito in ogni ordine di posto.

Dopo lo 0-0 dell’andata – “in casa” del Milan – nel ritorno Shevchenko porta in vantaggio i rossoneri con un dribblig secco su Cordoba dopo l’assistenza di Seedorf e destro secco sotto la traversa a fulminare Francesco Toldo. Il Milan ha buon gioco a gestire ma l’ingresso di Kallon e Martins spariglia le carte. Il nigeriano pareggia con sinistro sul primo palo sfruttando una defaillance di Paolo Maldini e apre all’assedio finale nerazzurro: è il miracolo di Abbiati su destro ravvicinato a botta sicura di Kallon a regalare la finalissima di Manchester al Milan.

