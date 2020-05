In occasione del decimo anniversario del trionfo dell'Inter contro il Bayern Monaco in finale di Champions a Madrid l'argentino, che quella notte al Bernabeu mise la propria firma sul 2-0 finale, ha scritto una toccante lettera ai nerazzurri: "Ero felice, lo sono tutt’ora, se penso a quello che abbiamo fatto, tutti insieme. Al segno che abbiamo lasciato nella storia di questo club".

"Papà, ma perché ti sei messo così dietro? In tutte le immagini ci si vede a malapena...". Questa domanda me la fa sempre mio figlio Leandro. Avevo appena segnato i due gol al Bayern Monaco, lui aveva 3 anni: me lo sono messo in spalla e ho percorso i gradini verso la coppa, verso la gloria. Su quel palco c'era parecchia agitazione e quindi eccomi là, in fondo in un angolo, mezzo coperto, con Leandro che mi tiene le mani sulla testa, quasi sugli occhi". Inizia così la lunga e toccante lettera con la quale Diego Milito ricorda la storica vittoria dell'Inter di dieci anni fa (era il 22 maggio 2010) nella finale di Champions League a Madrid contro il Bayern Monaco. Il Principe, che in quella serata che consegnò i nerazzurri di Mourinho alla storia del calcio come protagonisti di un sensazionale Triplete, ha ancora negli occhi l'incredibile festa che la squadra fece con i tifosi a San Siro il mattino dopo al ritorno dalla capitale spagnola.

Ve lo dico: mai, mai nella mia vita avevo visto uno stadio pieno di gente all'alba, alle 6 del mattino. Già il ritorno da Barcellona era stato fantastico, con l'accoglienza all'aeroporto. Ma quella mattina San Siro è stato il posto più magico del mondo: c'eravamo solo noi, c'era il popolo interista. Io ero stravolto. Ma ero stravolto di felicità

Di seguito alcuni dei passi più significativi della lettera di Diego Milito.

La vigilia della finale col Bayern

Vincere la Champions League era il mio sogno, quello di tutti. Come i tifosi del Racing avevano aspettato 35 anni, così quelli dell'Inter attendevano da 45. Non è stata una vigilia diversa dalle altre, posso dire che ero tranquillo e concentrato, sapevo sarebbe stata dura ma eravamo convinti e decisi

Il gol dell'1-0

La palla di Julio (Julio Cesar, ndr) era lunga, l'ho scrutata, sono andato in contrasto con Demichelis, che era enorme. Anche qui, rivedo tutto, fotogramma per fotogramma. C'era Wesley (Sneijder, ndr) pronto per il passaggio: sapevo che con lui la palla arrivava sempre. Così sono partito dritto, profondo. Ho fatto un bel controllo, ho visto arrivare Badstuber alla mia destra. Lì ho fatto una finta, noi la chiamiamo amague, e dopo un attimo correvo a esultare

Il gol del 2-0

Per il secondo gol bisogna riavvolgere il nastro e tornare al 2001: Racing-Lanus 2-0, penultima giornata dell'Apertura. Erano 9 anni che pensavo a quell'azione: al Cilindro de Avellaneda punto il difensore, finta a uncino, rientro ma con la palla che mi rimane sul destro. Tiro quasi di esterno, traversa, Chatruc segna sulla ribattuta. A Madrid la mia finta su Van Buyten è stata identica a quella di quel giorno: sono stato solo più bravo a riuscire a tenere la palla alla distanza giusta per aprire il piatto sul secondo palo. In quel momento ho abbracciato idealmente i tifosi nerazzurri di tutto il mondo

"Abbiamo lasciato un segno nel club"

Ero felice, lo sono tutt'ora, se penso a quello che abbiamo fatto, tutti insieme. Al segno che abbiamo lasciato nella storia di questo club, la nostra Inter

