10 anni fa Jose Mourinho raggiunse il vertice più alto della sua carriera e dell’intero panorama calcistico. La sua Inter eliminò il Barcellona al Camp Nou e approdò così in finale di Champions. Per celebrare questo anniversario, la redazione di Eurosport UK ha ripercorso le 10 conquiste più importanti del tecnico portoghese.

Dopo aver sconfitto per 3-1 i blaugrana nella semifinale d’andata della Champions League, i nerazzurri sbarcarono a Barcellona per guadagnarsi l’opportunità di alzare l’edizione 2009-2010 della Coppa dalle Grandi Orecchie. Tra gli spifferi dei tifosi catalani che invocavano la “remuntada”,la gara cominciò in salita per il gruppo di Mou: Thiago Motta fu espulso al 27’.

L’Inter si difese strenuamente per il resto della gara con soli 10 uomini, riuscendo ad arginare l’arrembaggio di Messi e compagni. L’ultima immagine della gara è proprio quella dello Special One, che sprinta in mezzo al campo a braccia alzate, in faccia a tutti i suoi detrattori.

Ma diamo un’occhiata ai 10 momenti che hanno reso Josè Mourinho uno degli allenatori di maggior successo nella storia del calcio.

La vittoria sul Manchester che anticipò il trionfo del Porto

All’epoca in cui sfoggiava ancora i suoi folti capelli neri, in pochi erano abituati a sentire il nome di Jose Mourinho. Appena terminata la battaglia contro Sir Alex Ferguson, innescata dal successo del Porto nell’andata degli ottavi di Champions League (2004), il novellino portoghese si presentò alla sua maniera.

Al ritorno, il pareggio di Costinha all’ultimo respiro proiettò il Porto al turno successivo; a fine gara Mourinho imboccò il tunnel degli spogliatoi prima di tutti, col sorriso stampato in faccia, fomentando la rabbia di tutti i tifosi avversari. Fu un assaggio di gloria, la stessa che si materializzò pochi mesi dopo quando il Porto salì sul tetto d’Europa, demolendo ogni retorica legata alle superpotenze del calcio di quegli anni.

Ruben Neves was a seven-year-old when Mourinho won the Champions League at Porto Credit Foto Getty Images

Quando zittì il Liverpool vincendo il primo titolo inglese

Un incessante brusìo accompagnò l’arrivo di Mourinho in Inghilterra. Tante le accuse che lo dipingevano come un personaggio arrogante che non aveva dimostrato ancora nulla in un campionato di livello. Ma le critiche furono zittite in fretta, il giorno in cui Mourinho alzò al cielo il suo primo trofeo inglese, la Coppa di Lega del 2005. La finale disputata contro il Liverpool assunse tinte accese sin dall’inizio, con Mourinho allontanato dalla panchina dopo aver provocato i tifosi reds con dei gesti eloquenti, invitandoli al silenzio; il Chelsea aveva appena pareggiato, e tale reazione portò i blues ai supplementari. Da lì, i blues trovarono il gol vincente che permise a Mourinho di festeggiare il suo primo titolo in Inghilterra.

Il Chelsea ammazza-record e il trionfo in Premier

Fu un anno colmo di trionfi per Mourinho, che nel 2005 regalò al Chelsea un titolo che mancava da mezzo secolo. Gli uomini di Mourinho furono sconfitti una sola volta in tutta la stagione, e furono incoronati campioni con 12 punti di distacco dalla seconda. La banda blues realizzò il nuovo record di vittorie in una singola stagione (29) e di punti ottenuti (95). Entrambi i record saranno superati dal Manchester City, ma non c’è dubbio sul fatto che l’impatto di Mourinho sulla Premier League fu istantaneo.

La striscia di 4 campionati consecutivi

Dopo aver battuto l’Arsenal nella Community Shield 2005/2006, il Chelsea di Mourinho annientò qualsiasi forma di concorrenza per riconfermarsi in vetta alla Premier League. Per Mou si trattava del quarto trionfo in un campionato nazionale in sole 4 stagioni. Furono 14 vittorie in 16 gare a proiettare i blues verso il loro secondo titolo consecutivo. La vittoria, questa volta fu ancora più dolce: la partita decisiva per il titolo si giocò contro lo United, che venne battuto dai londinesi regalando a Mourinho la chiave per accedere all’olimpo dei più grandi di sempre.

Dai successi in Inghilterra alla gloria con l’Inter: Mourinho l'eroe del Triplete

Mourinho ereditò da Mancini una squadra già campione d’Italia e ben attrezzata. Ma all’Inter, la corona di campione d’Europa mancava dal biennio 1964-1965. Il primo anno in Italia Mou non centrò l’obiettivo, ma la vittoria di un ennesimo Scudetto accontentò i tifosi nerazzurri. L’anno successivo invece, dopo aver scioccato il mondo in semifinale scardinando il tiki-taka di Pep Guardiola, i nerazzurri arrivarono in fondo alla competizione, battendo il Bayern in finale. Mourinho divenne così uno dei pochi allenatori a poter vantare due Champions League vinte con due squadre diverse.

Mourinho, far right, celebrates Champions League success with Inter Credit Foto PA Sport

Tre anni sulla panchina del Real… Di fatto un'altra grande vittoria

Mourinho abbandonò Milano tra le lacrime dei tifosi. Voleva provare ad aggiustare l’ingranaggio rotto di quel Real del 2010. Diventò il loro 11esimo allenatore in 7 stagioni, caricandosi sulle spalle la colossale missione di riportare i madrileni all’antica gloria passata. Fu il secondo allenatore dal 1986 che riuscì a sedere per più di 100 partite sulla panchina del Real. Solamente questo traguardo sarebbe stato sufficiente ad arricchire ulteriormente il suo curriculum, ma Mou andò oltre.

Mou vs Pep

Mourinho e Guardiola ricorderanno per sempre i loro faccia a faccia, ma all’inizio delle loro battaglie, Pep conservava un grande vantaggio su Mou. Il suo Barça era una delle armate più vincenti della storia e faceva paura a chiunque. Poi si aprirono le porte della stagione 2011-2012.

Mourinho non era intimidito dal Barça. Il suo Real intraprese una corsa che culminò con la vittoria della Liga per la prima volta in 4 anni, realizzando il record di gol in una stagione (121) e concludendo con una differenza gol di +89. In aprile, dopo aver espugnato il Camp Nou, Mourinho forzò l’addio di Guardiola dal Barcellona.

Jose Mourinho, left, and Pep Guardiola, right, lock horns again on Wednesday night Credit Foto PA Sport

Il ritorno a casa

Nel 2013, un Mourinho più pacato e ingrigito fece ritorno a Stamfrod Bridge. Portava con sé la promessa di non concedersi alle solite sceneggiate da Special One, di essere più vicino alla gente. Il successo, questa volta, non fu immediato. Ma in un match cruciale verso la fine della stagione 2013/2014, Mourinho si guadagnò l’etichetta di “uomo delle grandi occasioni”.

Il Chelsea sbarcò ad Anfield con l’ambizione di far deragliare il treno del Liverpool, in corsa per un primo titolo nazionale. Mourinho, in quella giornata d’aprile, offrì un capolavoro di tattica. I reds vennero fermati bruscamente sul 2-0. Mourinho tornò a correre verso gli spalti, battendosi il petto. Lo Special One era tornato.

Domare Diego Costa per vincere un altro titolo col Chelsea

Dopo un terzo posto nella stagione del suo ritorno sulla panchina dei blues, Mourinho aveva ben chiaro quale fosse l’ingrediente chiave per tornare al successo: tenere sotto controllo Diego Costa, uno dei personaggi più feroci ad aver mai calcato il prato della Premier League.

Costa sembrava essere l’incarnazione di Mourinho nei panni di calciatore: sempre pronto ad aizzare polemiche e a far parlare di sé, in quella stagione riuscì comunque a trascinare la squadra grazie alle sue zampate vincenti. Il Chelsea vinse il campionato con 3 giornate d’anticipo e solo 3 sconfitte subite durante tutta la stagione.

Chelsea manager Jose Mourinho shakes hands with striker Diego Costa Credit Foto PA Sport

Il più grande successo (a detta dello stesso Mou): trascinare lo United in seconda posizione

Ebbene sì: secondo il tecnico portoghese, la più rilevante conquista di tutta la sa carriera risale alla stagione 2017/2018, quando condusse una nobile decaduta come lo United al secondo posto in Premier. Sebbene questa sua affermazione risulti iperbolica a detta di molti, osservando lo scenario che avvolgeva i red devils in quella stagione potremmo ricrederci.

Erano passati tre anni dall’addio di Sir Alex Ferguson alla panchina dello United, e da allora le quote dei red devils avevano iniziato ad affondare. Il miglior piazzamento conquistato dallo United di quei primi anni post-Ferguson era un quarto posto. Con l’ingresso di Mourinho in società, il passo dello United sembrò ritrovare un certo vigore, sebbene la sua permanenza all’Old Trafford non riuscì a realizzare il miracolo fino in fondo. Tuttavia Mou si tolse qualche soddisfazione: la Coppa di Lega e l’Europa League prima di blindare la seconda posizione in campionato. Quando lasciò lo United, la squadra ripiombò nelle zone più pallide della classifica.

