In sei doppie sfide a eliminazione diretta con Atletico Madrid, Ajax e Lione, sono arrivati 7 gol di CR7 e 0 di tutti gli altri. Da una parte lo strapotere di un uomo, che batte record su record, dall'altra i difetti congeniti di una squadra che non riesce ad essere decisiva nel format dei 180'

Aveva provato a caricarsi la squadra sulle spalle anche questa volta. Dopo la doccia fredda dello svantaggio firmato Depay in avvio, con il rigore trasformato con freddezza e con la botta da 30 metri praticamente da fermo, sembrava di essere ritornati al 12 marzo 2019 quando da solo era riuscito a rimontare ed eliminare l'Atletico del Cholo Simeone con una tripletta. L'uomo Champions Cristiano Ronaldo, però, questa volta non è bastato. E guardando i marcatori delle partite a eliminazione diretta della Juventus degli ultimi due anni viene da dire che il fenomeno portoghese continua a predicare nel deserto: 6 doppie sfide (Colchoneros, Ajax e Lione), 7 gol di CR7 e 0 di tutti gli altri. Da una parte lo strapotere di un uomo, arrivato a 67 reti nella fase finale della competizione più prestigiosa del Vecchio Continente (come Messi, 46, e Muller, 21. Insieme), dall'altra i difetti congeniti di una squadra che non riesce ad essere decisiva nel format dei 180'.

L'amara serata dello Stadium lascia un altro record all'alieno di Madeira: nella storia della Juventus nessuno aveva segnato 36 gol in una singola annata, il primato precedente apparteneva al bomber ungherese, Ferenc Hirzer, primo idolo calcistico dell’Avvocato Agnelli e autore di 35 gol nella stagione 1925-26. Una magra consolazione in un finale di stagione da dimenticare. Ora la domanda è: Cristiano proverà ad inseguire la Champions con la Juventus per la terza stagione consecutiva o getterà la spugna?

