La Joya ha spiegato le sue sensazioni del momento al giornale inglese "The Guardian", confermando che oro la testa dei bianconeri è tutta sulla Champions League.

Paulo Dybala gioisce per il nono scudetto consecutivo della Juventus, ma sa bene che in una grande squadra il successo più grande è sempre il prossimo, soprattutto se l'obiettivo si chiama Champions Leaague.

Champions

"Adesso dobbiamo pensare alla Champions League, nonostante la stagione sia già stata lunga. La prima partita contro il Lione è stata 5 mesi fa e nel frattempo sono successe tante cose, ma sappiamo cosa possiamo ancora ottenere. Sarà strano giocare senza tifosi e giocare solo partite secche, ma prima dobbiamo vincere a Torino. Per ora, è tutto ciò che conta".

Paulo Dybala, l'uomo chiave della stagione vittoriosa della Juventus Credit Foto Eurosport

Scudetto

"Mi piace vincere, ai miei compagni di squadra piace vincere, e al club piace vincere, ed è quel desiderio che ci rende vincitori, ma ovviamente aiuta anche avere i giocatori più forti del mondo in ogni posizione. Siamo orgogliosi di noi stessi, vincere nove titoli di fila è incredibile e stiamo già pensando a un decimo".

Il calcio

"Il calcio è la mia vita da quando avevo tre anni. Ho avuto la fortuna di arrivare dove sono, non ho idea di cosa avrei fatto altrimenti: molti ragazzi che sognano di diventare calciatori non imparano nient'altro e non conoscono i percorsi alternativi che avrebbero potuto prendere. Il calcio può aiutare le persone a studiare, dare loro un futuro e il potenziale per vivere una vita piena".

