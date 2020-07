Juventus, elongazione per Paulo Dybala: la sua presenza col Lione è a rischio

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, uscito anzitempo dalla sfida di Serie A contro la Sampdoria per un problema muscolare ha svolto questa mattina gli esami che hanno evidenziato un'elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno ma la sua presenza per la sfida di Champions League del 7 agosto col Lione è a rischio.

Paulo Dybala è a rischio per la decisiva sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, in programma il prossimo venerdì 7 agosto (ore 21:00). La Joya, uscito al 40’ della sfida di campionato contro la Sampdoria che ha consegnato ai bianconeri il nono scudetto consecutivo, questa mattina si è sottoposto al J Medical a degli accertamenti medici che hanno dato un esito parzialmente confortante.

Il comunicato: elongazione al retto femorale della coscia sinistra

Come evidenzia il comunicato stampa diramato dal club bianconero, poco dopo l’ora di pranzo, Dybala ha patito un’elongazione al retto femorale della coscia sinistra, che sarà monitorata giorno dopo giorno.

Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno".

Tempi di recupero e ipotesi: ce la può fare per il Lione?

Sarà importante vedere come reagirà la gamba di Dybala nei prossimi giorni per capire se l’argentino potrà esserci venerdì 7 agosto nella sfida dentro e fuori contro il Lione. Solitamente i tempi di recupero per un’elongazione si aggirano sui 10-12 giorni. La Juve scenderà in campo a Torino fra 11 giorni esatti, insomma margine per un recupero lampo ce ne sono e questa è già una buona notizia alla quale aggrapparsi. Chiaramente Sarri e lo staff medico faranno il possibile per rimetterlo in sesto per una sfida in cui i bianconeri saranno chiamati solo a un risultato: la vittoria. Già a metà settimana l'argentino sarà sottoposto a nuovi esami dai quali, molto probabilmente, si potrà capire meglio la reale situazione e le chance di poterlo vedere in campo nell’ottavo di finale di ritorno di Champions League.

Paulo Dybala in questa annata con la Juventus ha messo a segno 17 gol in 45 partite ufficiali Credit Foto Getty Images

Sospiro di sollievo per Danilo

Scampato pericolo invece per Danilo e de Ligt. L’olandese, evidentemente solo uscito dal campo per un affaticamento, non si è nemmeno sottoposto ad alcun accertamento medico mentre il brasiliano – uscito al 24’ dopo un pericoloso contrasto aereo con Ramirez – si è sottoposto ad esami che hanno dato esito negativo. Entrambi sono elementi a disposizione di Sarri, sia per questo finale di campionato che per la sfida contro il Lione.

