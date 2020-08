E' una Juventus da processo per fallimento? E' la domanda più posta dopo l'uscita prematura di scena dalla Champions League contro il Lione. Per la verità lo era anche prima. Ma, intendiamoci: le rivoluzioni si fanno con un condottiero convinto delle proprie idee e che va accontentato su tutti i fronti. Altrimenti si crea un elemento ibrido senz'arte né parte...

E' una Juventus da processo per fallimento? E' la domanda più posta dopo l'uscita prematura di scena dalla Champions League contro l'Olympique Lione. Per la verità, lo era anche prima, con quella squadra che, dopo aver vinto il nono scudetto consecutivo a due giornate dal termine, aveva completamente mollato a livello mentale nelle ultime due giornate del torneo. In quanti altri ambienti calcistici si aprono le arringhe accusatorie dopo - dopotutto - la vittoria di un titolo nazionali? In pochissimi altri. Una cosa del genere, a essere sinceri, ce la si può aspettare da piazze come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco. Forse, ora, anche PSG e Manchester City. Insomma, il Gotha del calcio (per dirla alla Buffon) con cui la Juve è abituata a confrontarsi. Se si staziona a certi - altissimi - livelli, oltre agli onori, si devono accettare anche gli oneri. E la risposta è "Sì": questa Juventus è da mandare sotto processo.

Una Juve da processo

Un processo prevede anzitutto dei colpevoli. Lo è il tecnico Maurizio Sarri? Più Sì che No, si può dire. La Juventus lo assolda la scorsa stagione partendo da un assunto: se tutti dicono che a certi livelli (leggi: Champions League) si vince col calcio spumeggiante, allora Massimiliano Allegri non è più da considerarsi funzionale al progetto bianconero. Pep Guardiola non è ancora disponibile, mentre il tecnico toscano (ma nato a Bagnoli) è già in rotta col Chelsea dopo un solo anno di militanza e nonostante abbia alzato al cielo di Tbilisi un'Europa League al primo colpo. "Sì, è l'uomo ideale", avrà pensato Andrea Agnelli e lo porta a vestire i panni - insoliti, per uno che aveva incarnato l'antijuventinità - i panni della Vecchia Signora. E' qui che si arriva al bivio, in cui ancora oggi non si comprende quale strada seguire...

Play Icon WATCH Sarri: "Amarezza mostruosa, la Champions è una competizione maledetta per la Juventus" 00:02:32

Attenzione, ora, al "tilt di sistema"

Partiamo dalla fine: la Juventus a un mese e una settimana dall'inizio del prossimo campionato, farebbe un grosso errore andare punto e a capo dando il ben servito a Sarri. Non solo per il calendario stravolto e ammassato dalle note vicende del Covid-19, ma anche perché per un cambio radicale della mentalità, specie in un ambiente così statico e così "sabaudo" come quello juventino, il compito è doppiamente difficile. Se il presidente Andrea Agnelli ha deciso di percorrere una strada simile, sarà senz'altro conscio che di strada da fare ce n'è ancora un'infinità. Che senso avrebbe fare inversione a U proprio ora è provocare un tilt di sistema?

Maurizio Sarri e Andrea Agnelli all'Olimpico durante la Coppa Italia, Getty Images Credit Foto Eurosport

Quel "Sarri a metà", ibrido come la sua Juventus

D'altro canto, Maurizio Sarri ha commesso un grave errore su tutti (non solo i 54 gol subiti complessivamente, un'enormità per la Juventus): non è stato "Maurizio Sarri". Per lo meno, non fino in fondo. E' stato un ibrido semi inconcludente. Vestito in doppio petto e pantaloni della tuta. Una via di mezzo per accontentare il lustrinato ambiente juventino, senza abbandonare il vecchio stile verace che tante soddisfazioni gli ha dato nella sua lunghissima gavetta. La sensazione è che il cosiddetto "sarrismo" abbia lasciato spazio a un pavido atteggiamento da "yes-man", quasi bloccato da una interlocutrice incontestabile, quella Vecchia Signora che gli ha messo addosso un po' di paura. Anzitutto nel chiedere uomini "funzionali al suo progetto tattico". "Sarei un pazzo a chiedere chi comprarmi alla Juve", disse proprio Sarri durante una conferenza di inizio stagione. Evidentemente sbagliò: la Juve è piena di fuoriclasse. Ma, evidentemente, "da gestire" alla Capello, alla Ancellotti, Alla Zidane e, perché nò "alla Allegri". Evidentemente non da istruire secondo questo o quel modello tattico. Funziona così per la gran parte dei grandissimi club di cui sopra, fatta eccezione per il City e, forse ancora, per il Barcellona.

Una rivoluzione è tale se...

Ma Agnelli ha scelto la rivoluzione e, ormai, non può più sconfessarsi. Inoltre, Sarri non fece benissimo al primo anno di Napoli, così come Guardiola faticò parecchio alla prima stagione in Premier League. Se parliamo di rivoluzione, allora "non ci si deve venire in contro". Le rivoluzioni si fanno con un condottiero - Sarri, in questo caso - che bisogna accontentare. Se chiede Jorginho dal Chelsea, allora bisognerà andargli a prendere Jorginho. Se la difesa deve ripartire da Matthijs de Ligt, allora qualche senatore di lunghissimo corso dovrà farsi da parte. Tutto al netto di ciò che si sentirà di fare Cristiano Ronaldo, un altro da gestire, vista la sua maestosità.

Play Icon WATCH Sarri: "Futuro? Non mi aspetto niente, nei prossimi giorni ognuno dirà la sua" 00:00:24

