Due rigori molto dubbi nel primo tempo: segna subito Depay, pareggia Ronaldo. Poi ancora il portoghese si inventa con una magia da fuori il 2-1. Non basta, la squadra di Sarri saluta la Champions League prima del previsto, quella di Garcia ai quarti contro il City

Esce la Juventus. Fuori agli ottavi di finale contro la settima forza di Francia, che ha giocato una sola partita (finale di Coppa con il PSG) da marzo ad oggi. Delusione totale in casa bianconera, sia per il risultato che per la prestazione. Juve lenta, macchinosa, compassata, prevedibile e tenuta in vita solo dalla voglia e dalle giocate di Cristiano Ronaldo, anche oggi devastante nella sua competizione preferita. Lione organizzato e solido, arbitraggio inadeguato (i rigori assegnati a entrambe non sembrano esserci), Sarri che ora é meno sicuro di essere confermato sulla panchina bianconera. Un'eliminazione cosí pesante, unita a una stagione tutt'altro che brillante, potrebbe anche far ipotizzare sorprendenti stravolgimenti.

Il tabellino di Juventus-Lione 2-1

Champions League Le pagelle di Juventus-Lione 2-1: Ronaldo predica nel deserto... O quasi DA 33 MINUTI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (Dal 70' Danilo), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (Dal 61' Ramsey), Rabiot; Bernardeschi (Dal 70' Dybala, dal 84' Olivieri), Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

LIONE (3-5-2): Lopes; Marcelo, Denayer (Dal 61' Andersen), Marçal; Dubois (Dal 90' Tete), Caqueret, Bruno Guimarães, Aouar (Dal 90' Mendes), Cornet; Depay (Dal 67' Dembelé), Toko Ekambi (Dal 67' Reine-Adelaide). All. Garcia

Arbitro: Zwayer (GER)

Gol: 12' rig. Depay (L), 43' rig. e 60' Ronaldo (J)

Ammoniti: Aouar, Cuadrado, Dubois, Bentancur, Depay, Lopes, Cornet, Caqueret, Marçal

Cristiano Ronaldo - Juventus vs. Olympique Lyonnais Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

11' - CALCIO DI RIGORE PER LIONE. Aouar va giú in area, ma Bentancur aveva colpito il pallone. L'arbitro assegna il penalty. IL VAR CONFERMA incredibilmente. DEPAY! Perfetto dal dischetto. Cucchiaio dell'olandese. 0-1 LIONE. Si mette male per la Juventus.

20' - Sfonda BERNARDESCHI a destra, arriva al limite del campo, salta due uomini e viene murato al momento di depositare in rete dopo aver saltato anche Lopes. Gran chiusura di Marcelo. Occasione enorme per la Juventus.

37' - Cross di Cuadrado, colpo di testa di HIGUAIN, para Lopes senza problemi particolari.

40' - LOPES! Miracolo! Punizione splendida di RONALDO diretta all'incrocio e balzo felino del portiere del Lione. Gran parata.

42' - RIGORE PER LA JUVENTUS. Punizione diretta, Depay sfiora con il gomito, che pare attaccato al corpo. AMMONITO DEPAY. Rigore molto dubbio anche questo. RONALDO DAL DISCHETTO É PERFETTO. GOL. 1-1.

60' - RONALDO! GOL! 2-1 Juventus! Che gol! Ancora lui. Si accentra e spara un mancino violentissimo, che Lopes sfiora, ma non prende.

76' - RONALDO di testa su corner di Dybala. Palla alta di poco.

La statistica

Cristiano Ronaldo ha segnato 67 reti nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, tante quante quelle realizzate dal secondo (Messi, 46) e dal terzo (Müller, 21) messi assieme nella competizione.

Il migliore

Cristiano RONALDO – Aggrappati, tanto per cambiare, a quello col 7 sulla schiena, la Juventus è una squadra troppo lenta e troppo prevedibile. Poi, certo, davanti, c’è il “Signor Champions League”, ma solo questo non può bastare. E infatti, alla fine, non basta.

Il peggiore

Gonzalo HIGUAIN – Sarà agosto, ma più che Champions League si muove a ritmi da International Champions Cup. E no, non è la stessa cosa.

Le pagelle

Clicca qui.

Play Icon WATCH La cavalcata trionfale della Juventus: le partite chiave per il 9° Scudetto consecutivo 00:02:27

Champions League Le pagelle di Juventus-Lione 2-1: Ronaldo predica nel deserto... O quasi DA 33 MINUTI