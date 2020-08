La prima stagione in bianconero dell'ex tecnico di Chelsea e Napoli non ha rispetttato le attese: risultati non soddisfacenti, assenti i progressi nel gioco. Ronaldo resta un alieno, mentre nel Lione ha impressionato ancora una volta Aouar. Il City peró gongola, perché ai quarti puó sbranare i francesi

1) Il primo anno di Sarri alla Juventus non è stato positivo

Uno Scudetto vinto in affanno e con un finale tutt'altro che convincente, due finali perse (Coppa Italia e Supercoppa), un'eliminazione agli ottavi di Champions League contro la settima forza di Francia. Considerando che non si sono visti progressi nel modo di giocare, pur con una rosa che ha un monte ingaggi di 250 milioni di euro, la presenza di Ronaldo e l'investimento De Ligt, questa prima stagione di Sarri in bianconero non può essere considerata soddisfacente. Anche contro il Lione la squadra é sembrata lenta, prevedibile, senza vere idee. Troppi elementi negativi che, uniti alla perdita di soliditá generale della Juventus (54 gol subiti in tutte le competizioni),fanno propendere per una valutazione complessivamente negativa. Agnelli, che l'ha definita "agrodolce", si è preso qualche giorno di tempo per riflettere e valutare: a bocce ferme deciderà se andare avanti o meno con questo progetto.

2) Ronaldo alieno, ma nemmeno lui vince da solo

La Juventus ha segnato sette gol nella fase ad eliminazione diretta della Champions League nelle ultime due stagioni. Tutti e sette portano la firma di Cristiano. Con la doppietta al Lione è salito a quota 37 reti stagionali e ha confermato, semmai ce ne fosse bisogno, che nella sua competizione fa ancora la differenza eccome. Un fuoriclasse eterno, determinato e trascinatore, che da solo non basta però ad arrivare fino in fondo, per poi sollevare quel trofeo che alla Juve manca dal 1996.

3) Aouar, che gioiellino

Houssem Aouar, francese di origini algerine, a giugno ha compiuto 22 anni. Aveva impressionato tutti nella gara di andata, ha continuato a brillare in quella di ritorno, in cui ha spesso portato a spasso Bentancur e creato crepe nella difesa bianconera. Giocatore davvero interessante, dotato di tecnica sublime, con personalità e anche buon tiro da fuori. Chi va dal Lione e presenta un'offerta congrua, si assicura un potenziale top player.

4) Gonzalo Higuain, game over

Siamo a fine corsa, caro Pipita. Il Gonzalo Higuain contro il Lione è lontano parente dell'attaccante che fu. Lento, fermo, anticipato, poco reattivo. Un attaccante sul viale del tramonto che, a 32 anni, conclude la sua stagione con sole 11 reti all'attivo, il suo peggior score dal 2007/08. La sensazione è che l'argentino abbia dato quello che doveva dare e che non abbia più la mobilità per giocare a certi livelli. Guadagna 7,5 milioni di euro annui e la Juventus sta pensando da tempo a una rescissione concordata. This is the end.

5) Lione organizzato, ma con il City rischia l'imbarcata

Il giudizio complessivo sul Lione dell'ex romanista Garcia rimane discreto. Una formazione capace di difendersi, organizzata, ben guidata, ma con evidenti limiti tecnici e solo un paio di giocatori di livello internazionale. Una squadra che non a caso è arrivata solo al settimo posto del campionato francese e che nei quarti di finale contro il Manchester City rischia davvero di subire una goleada. La Juventus non è mai stata in grado di aumentare il ritmo, la formazione di Guardiola, che sa riipartire in verticale e sta bene fisicamente, può sbranarla senza alcuna pietà.

