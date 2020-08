Olympique Lyonnais French coach Rudi Garcia attends a press conference, at the Decines Groupama Stadium, on the eve of the UEFA Champions League Group G football match between Olympique Lyonnais and RB Leipzig, on December 9, 2019

Il tecnico del Lione gioca a nascondersi alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus: "Lo svantaggio è tutto per noi: ci manca il ritmo partita".

Sulla partita

La Juventus può essere anche stanca dopo tutte queste partite ma ha vinto anche il campionato prima della fine. Non penseremo se sono stanchi o meno: hanno giocato, lo svantaggio è tutto per noi, ci manca il ritmo ma siamo qui, in vantaggio. La Coppa ha mostrato che la forma è buona e sarà una spinta per domani.

Sui vantaggi della Juventus

Ci sono pro e contro, diciamo che giocando quattordici partite può rimetterti in pista, ma questo magari rende più stanca la Juventus che ha vinto lo scudetto. Non bisogna più pensare comunque che loro sono stanchi, a noi manca il ritmo ma ci presentiamo qua in vantaggio e l'ultima prestazione in Coppa di Lega ha dimostrato che siamo in buone condizioni. Il protocollo? Conferenza surreale, mi sembra di essere in un gioco. Mi rendo conto però che la situazione richiede tutte queste misure di distanziamento.

Sul passato e i ricordi di quando era a Roma

No, è un altro tempo e momento, e anche un'altra squadra e competizione. Non c'è niente del passato che può essere in moto nella mia mente per questa partita. Peccato che si giocherà senza pubblico, perché il calcio è fatto per giocare davanti ai tifosi. Speriamo che presto possano tornare anche loro.

Sulla stagione

Siamo arrivati in finale di Coppa di Lega, siamo ai quarti, il campionato è arrivato fino alla ventottesima giornata a differenza di tutti gli altri. Eravamo quinti, se devo guardare indietro la situazione è questa, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare ad ascoltare l'inno della Champions più in fondo possibile.

Sul passaggio del turno: chi è favorito?

Di solito quando vinci 1-0 all'andata la possibilità è più ampia, ma visto il valore della Juve dire che è 50 e 50. Ho visto e letto critiche sul loro conto, ma resta una grande squadra avendo vinto il nono scudetto di fila: solo questo vale il livello della Juve. Rispetto a prima prendono più goal, questo è vero. Noi arriviamo qua non solo per difendere, giocheremo anche per fare un goal.

Sulla potenziale assenza di Dybala

Ronaldo e Dybala sono due stelle della Juventus, chiaro che fanno la differenza ma non ci sono solo loro. Noi siamo umili ma vogliamo assolutamente qualificarci.

