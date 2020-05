Il preparatore atletico del Lione è l'italiano Paolo Rongoni che aveva già collaborato con Rudi Garcia ai tempi della Roma prima di seguirlo a Marsiglia e Lione. Rongoni è anche tifoso della Lazio e spera che i biancocelesti possano soffiare lo Scudetto alla Juventus che, tramortita, andrebbe in confusione per il match di ritorno degli ottavi di Champions.

Vi dico qual è il mio sogno segreto? Ve lo dico, sperando che si realizzi. Che la Lazio si porti a casa lo Scudetto, che la Juventus ci affronti il giorno dopo averlo perso, che ci sia un casino enorme e che noi le diamo il colpo di grazia. [Rongoni a Radio Incontro Olympia]

A dirlo, anche un po' bonariamente, è Paolo Rongoni ex preparatore atletico di Lazio e Roma e ora nello staff tecnico di Rudi Garcia al Lione. Rongoni è tifoso della Lazio ed è stato sentito dalla radio romana Radio Incontro Olympia che lo aveva contattato per raccontare le sue emozioni di quella finale di Coppa Italia tra Lazio e Roma del 2013. Poi un commento sulla stagione travagliata del Lione che, comunque, ha ancora un ritorno degli ottavi di finale da giocare contro la Juventus. Anche se sarà molto difficile...

Secondo me loro arriveranno più in forma per aver giocato 10 partite e l'unica cosa che potrebbe avvantaggiarci è che le cose non vadano bene, che si crei un maremoto interno. Anche perché oggi noi abbiamo difficoltà anche a giocare le amichevoli

Il campionato in Francia è stato dichiarato concluso e per potersi allenare o giocare amichevoli, il Lione sarà costretto ad 'emigrare'. Possibile il trasferimento in Qatar dove andrebbe anche il PSG che ha già raggiunto i quarti di finale di Champions.

Se vogliamo disputarne una dobbiamo andare in Qatar, oppure in Olanda o in Belgio, che come noi hanno fermato il campionato. Diventa difficile da un punto di vista logistico confrontarci con la Juve

