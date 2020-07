Juventus-Lione in Diretta Tv e Live Streaming: la partita è valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019-20. Il match è in programma venerdì 7 agosto 2020 alle 21 all'Allianz Stadium e sarà trasmesso in diretta su Sky. Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Le probabili formazioni di Juventus-Lione

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Lione (3-5-2): Lopes; Marcelo, Denayer, Marçal; Dubois, Guimaraes, Aouar, Mendes, Cornet; Dembélé, Depay. All. Garcia

Juventus-Lione: dove vederla in tv e online

Juventus-Lione sarà trasmessa in diretta su Sky e disponibile anche nella sua versione sul digitale terrestre. Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Il match tra i bianconeri e i francesi sarà tuttavia visibile anche in chiaro sulle reti Mediaset. L’incontro sarà infatti trasmesso su Canale 5 in diretta televisiva, mentre chi volesse seguire la gara in live streaming potrà utilizzare "Mediaset Play”, servizio disponibile su PC, smartphone e tablet.

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Juventus-Sampdoria 2-0

Udinese-Juventus 1-2

Juventus-Lazio 2-1

Sassuolo-Juventus 3-3

Juventus-Atalanta 2-2

Gli ultimi 5 risultati (ufficiali) del Lione

Lilla-Lione 1-0

Lione-PSG 1-5

Lione-St. Etienne 2-0

Lione-Juventus 1-0

Metz-Lione 0-2

Approfondimenti e dichiarazioni

Juventus-Lione: informazioni

Ritorno ottavi di finale di Champions League 2019/20 (andata 1-0 per i francesi) - Tutte le news

Data, orario e luogo: venerdì 7 agosto, ore 21:00 all'Allianz Stadium

