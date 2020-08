Juventus-Lione, le ultime sulle formazioni: Dybala va in panchina

Le ultime novità di formazione su Juventus-Lione, ottavi di ritorno di Champions League: Dybala partirà dalla panchina, al suo posto Higuain

Le probabili formazioni

Le indiscrezioni delle ultime ore confermano quanto trapelato già in mattinata: convocazione sì, ma nulla di più per Paulo Dybala. L'argentino la guarderà dalla panchina e solo in caso di emergenza potrebbe essere gettato in campo da Sarri. Insieme a Dybala in panchina anche Chiellini, mentre fuori i lungodegenti ormai Douglas Costa e De Sciglio. Al posto di Dybala dunque Higuain, con Cuadrado che dovrebbe essere preferito a Bernardeschi.

Juventus (4-3-3) : Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Lione (3-5-2): Lopes; Marçal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimarães, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay. All. Garcia

