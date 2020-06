È qualcosa di clamoroso, ma sarà solo il primo di una lunga lista. Il giustiziere della Juventus nella gara d'andata degli ottavi di Champions League non sarà disponibile per la gara di ritorno: Tousart era in prestito dall'Hertha Berlino e i tedeschi metteranno fine al contratto di prestito al 30 giugno, con la stagione ancora in corso.

La FIFA non si è mossa, per ora, e i club fanno come vogliono. È quello che è accaduto nell'affaire Tousart-Hertha Berlino. Il centrocampista francese era stato acquistato dai tedeschi, ma era rimasto in prestito al Lione fino a fine stagione. L'autore del gol della gara d'andata contro la Juventus dello scorso febbraio, non sarà quindi a disposizione per il match di ritorno che si disputerà il prossimo agosto.

Perché? Perché dal 1° luglio, a conti fatti, comincia il suo contratto con l'Hertha Berlino e i tedeschi hanno deciso di portarselo subito a casa, considerando la stagione del Lione finita. È vero che la squadra di Rudi Garcia deve ancora giocare in Champions, ma il suo campionato (la Ligue 1) è stata dichiarata conclusa, quindi ciao ciao a Tousart. Un'altra beffa, l'ennesima, per il patron Aulas.

E ora?

Beh si viene a creare un caso giuridico clamoroso. È vero che l'Hertha Berlino si gioca la carta “la stagione del Lione è finita”, ma lo stesso può replicarsi in Italia come negli altri Paesi. Che succederà a Kulusevski già comprato dalla Juventus o a Petagna già comprato dal Napoli?

