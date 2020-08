Juventus-Lione: probabili formazioni e statistiche

I dati più significativi e i nomi dei probabili 22 protagonisti della partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019-20. Il match è in programma venerdì 7 agosto 2020 alle ore 21 all'Allianz Stadium

Le probabili formazioni

Serie A Le 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Roma: bianconeri poco solidi, Zaniolo pronto DA 9 ORE

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Lione (3-5-2): Lopes; Marcelo, Denayer, Marçal; Tete, Mendes, Tousart, Aouar, Rafael; Dembélé, Depay. All. Garcia

Statistiche Opta

La Juventus è imbattuta nelle due sfide casalinghe disputate contro il Lione nelle Coppe europee con un bilancio di una vittoria (2-1 in Europa Lague nell'aprile 2014) e un pareggio (1-1 in Champions League nel novembre 2016).

Il Lione ha perso 4 delle sue ultime 5 partite disputate in trasferta contro squadre italiane nelle Coppe europee: dopo il successo per 2-1 sul campo della Fiorentina in Champions League nel novembre 2008 sono arrivati un pareggio e 4 sconfitte.

La Juventus ha perso 2 delle ultime 3 partite a eliminazione diretta in Champions League giocate in casa: è stata sconfitta dal Real Madrid nell'aprile 2018 e dall'Ajax nell'aprile 2019.

Juan Cuadrado, Lione-Juventus, Champions League, Getty Images Credit Foto Getty Images

Nella fase a eliminazione diretta in campo europeo il Lione non ha collezionato nemmeno una vittoria nelle sue ultime 10 trasferte (2 pareggi e 8 sconfitte) e in 6 di queste 10 partite non è riuscito a segnare. L'ultimo successo esterno in una fase a eliminazione diretta risale al febbraio 2006 sul campo del PSV Eindhoven.

Dopo avere perso il match d'andata nella fase a eliminazione diretta di Champions League, la Juventus ha superato il turno in 5 occasioni su 11: il precedente più recente è quello della scorsa stagione contro l'Atletico Madrid (0-2 all'andata a Madrid e 3-0 al ritorno a Torino).

Nella fase a eliminazione diretta di Champions il Lione ha perso 9 delle sue 10 partite valide come match di ritorno (completa il quadro un pareggio) segnando solo 5 gol e subendone 25.

Cristiano Ronaldo ha segnato 18 gol nelle sue ultime 12 partite casalinghe di Champions nella fase a eliminazione diretta. Lo score di CR7 comprende 4 triplette tra cui quella rifilata lo scorso anno all'Atletico Madrid agli ottavi di finale.

Perdendo con il Lione, Maurizio Sarri ha rimediato la sua prima sconfitta in un match d'andata nelle competizioni europee. Il suo ultimo ko casalingo è l'1-3 contro il Lipsia in Europa League nel febbraio 2018.

Play Icon WATCH Sarri: "Impossibile preparare ora una partita come quella col Lione" 00:02:01

Serie A Le pagelle di Juventus-Roma 1-3: Higuain sta meglio, Zaniolo sta tornando ai suoi livelli DA 18 ORE