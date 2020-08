La Juventus ha comunicato alla UEFA la lista ufficiale per il match col Lione e l'eventuale Final8 di Lisbona: fuori Khedira, c'è Demiral

Archiviato il campionato con il nono titolo consecutivo in Serie A, la Juventus torna a lavorare per preparare al meglio la delicatissima sfida di Champions League contro il Lione: un match dove i bianconeri dovranno ribaltare l’1-0 subito all’andata.

La Juventus ha diramato oggi l’elenco ufficiale dei tesserati comunicati alla UEFA per la sfida ai francesi e, eventualmente, per la Final8 di Lisbona. Nessuna grande novità se non il ritorno di Demiral, ormai ripreso dall’infortunio; e l’esclusione di Sami Khedira , fuori dal progetto della Juventus.

Portieri : Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori : De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral

Centrocampisti : Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur,

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi

