La moviola di Atalanta-PSG: regolare la posizione di Neymar sul gol di Marquinhos

Gli episodi più controversi del primo quarto di finale di Champions League in programma al Da Luz di Lisbona, diretto da Anthony Taylor.

La moviola di Atalanta-PSG (arbitro: Anthony Taylor)

Champions League Beffa atroce per l'Atalanta: il PSG rimonta e vince nel recupero, Dea eliminata DA 28 MINUTI

-Minuto 90': proprio all'ultimo minuto il pareggio del PSG con il gol di Marquinhos dopo la conclusione non perfetta di Neymar. Check del VAR per la posizione di partenza di Neymar che viene tenuto però in gioco dalla difesa atalantina.

-Minuto 90+2: arriva anche il gol di Choupo-Moting servito da Mbappé. Anche in questo caso la posizione di partenza dell'assist-man è regolare.

