La UEFA celebra il maestro Andrea Pirlo con una selezione dei suoi lampi di genio

Milan - Andrea Pirlo in azione

Gli highlights del “Maestro” Andrea Pirlo: una selezione delle sue migliori giocate in Champions League.

Non servono ricorrenze per celebrare il genio calcistico di Andrea Pirlo da Brescia: deve aver pensato questa la Uefa quando ha deciso di pubblicare gli highlights del “Maestro” per quel che concerne le serate di Champions League.

Serie A Pirlo: "Conte malato di vittorie. Ibra decisivo, ma al Milan mancano pezzi ovunque" 07/02/2020 A 11:06

Stop orientati, cambi gioco, lanci in profondità telecomandati, assortimento di trick vari: prendete appunti, gente, questo è calcio allo stato puro!

Play Icon WATCH Nostalgia Italia: 9 luglio 2006, siamo Campioni del Mondo per la quarta volta 00:01:24

Champions League 🧠 Eurosport Superquiz, quante ne sai sulla CHAMPIONS LEAGUE? DA 9 ORE