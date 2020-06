Secondo quanto riporta Sky Sport UK, la Uefa ha deciso data, luogo e orario dei sorteggi di Champions League. L'estrazione per la Final Eight di Lisbona non prevederà alcuna testa di serie e non impedirà gli scontri diretti tra squadre della stessa nazionalità.

All'uscita dal periodo di quarantena dovuto al Coronavirus, lo scenario calcistico sta ancora cerando di trovare un equilibrio definitivo. Soprattutto a livello europeo. La Uefa continua a perfezionare la formula con cui far concludere la Champions League di quest'anno: il modello della Final Eight da disputarsi in Portogallo pareva la soluzione migliore fino a qualche giorno fa; poi sulla scrivania dell'Uefa è piombata la drammatica notizia sul ritorno al confinamento di Lisbona, e oggi il contesto portoghese (e lo stadio Da Luz, che dovrebbe ospitare la competizione dai quarti alla finale) non sembra garantire più la sicurezza per società e calciatori.

In questo frangente, la Uefa sembrerebbe anticipare i tempi sul lato organizzativo/burocratico: secondo quanto riporta Sky Sport UK, i sorteggi di quarti e semifinali di Champions si terranno il 10 luglio 2020 ore 11.00 al quartier generale della UEFA a Nyon, in Svizzera, ancora prima di ricevere i verdetti dai campi impegnati nel ritorno degli ottavi di finale. Un altro importante particolare è che non ci saranno teste di serie e saranno ammessi scontri diretti tra compagini della stessa nazione.

Le squadre certe di un posto al sorteggio sono: Atalanta, Atlético Madrid, RB Lipsia, Paris Saint-Germain.

Gli ottavi di finale da concludersi il 7 e l'8 agosto coinvolgono: Chelsea-Bayern Monaco (0-3 all'andata), Napoli-Barcellona (1-1 all'andata), Real Madrid- Manchester City (1-2 all'andata), Lione-Juventus (1-0).

