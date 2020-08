Le 5 verità che ci ha lasciato Atalanta-PSG: Dea non al top, Thiago Silva affare da cogliere

La squadra bergamasca é sembrata stanca e non pimpante fisicamente come al solito. Neymar e Mbappé guidano il PSG, ma che giocatore Thiago Silva: a parametro zero puó essere ancora un colpaccio

1) PSG superiore, risultato alla fine giusto

La rimonta, con conseguente beffa, per l'Atalanta è arrivata solo nel finale, ma il PSG aveva già dato la sensazione in tutto il secondo tempo di essere superiore. Squadra più forte, con qualità media più alta, più pronta e matura per la Champions League. Veder entrare dalla panchina Mbappé, Draxler e Paredes, scorrere il monte ingaggi, contare le presenze in Europa: basta poco per accorgersi che di fronte la Dea avesse un Everest da scalare. Non scopriamo l'acqua calda, quindi. Ma già essersela giocata, già essersi fatta temere, già aver cullato il sogno qualificazione, sono tutti motivi d'orgoglio per il club bergamasco.

2) Dea arrivata stanca e non con la solita forza fisica

E qui ci colleghiamo al primo punto. Il PSG ha meritato di vincere anche perché è venuto fuori alla distanza, crescendo nella ripresa e sembrando più tonico e più in forma (paradossalmente) della Dea. L'Atalanta non è stata la solita Atalanta, quella che aggredisce sempre alto e che sa sparare in 10/15 minuti folate offensive in grado di sradicare qualsiasi difesa. Ha arrancato, ha provato a resistere, ha giocato ordinata, pur senza brillare. A testimonianza di una crescita anche mentale non indifferente. Ma siamo onesti e chiari: la Dea, in Serie A e in Europa, ci aveva abituato a ben altre prestazioni.

3) Neymar resta un fuoriclasse, Mbappè più decisivo

Neymar ha preso per mano il PSG, si è mostrato a tratti incontenibile e, pur sprecando qualche occasione di troppo, ha messo ancora una volta in mostra le sue stigmate da fuoriclasse. Più decisivo di lui però è stato Kylian Mbappè, che anche non al meglio, ha messo a ferro e fuoco la fascia sinistra e ha fornito l'assist decisivo per Choupo-Moting. Con il francese in campo i parigini aumentano del 50% la loro potenza offensiva.

4) Thiago Silva a parametro zero? Colpaccio

Si libera a zero al termine di questa Champions e dopo averlo visto contenere senza alcun problema, ad agosto, Duvan Zapata, la domanda sorge spontanea: quale club italiano non trarrebbe benefici dalla presenza di Thiago Silva. A settembre compirà 36 anni, ma per i campioni l'età, si sa, conta relativamente. Chi lo prende, almeno per un paio d'anni, rischia di fare un colpaccio. PS: non pensate sia cagionevole/fragile, perché è da 14 stagioni di fila (inclusa questa) che gioca più di 30 partite.

5) De Roon e Freuler, gli intoccabili di Gasperini

Menzione d'onore per l'enorme prova di sacrificio la meritano due centrocampisti (forse) troppo poco celebrati: Marteen De Roon e Remo Freuler. Gli intoccabili di Gasperini, due ai quali il tecnico dell'Atalanta non rinuncerebbe mai. La loro prova contro il PSG è stata ai limiti della perfezione. Tosti, solidi, intelligenti, tatticamente eccellenti. E infatti, stranamente, sono due nomi che sul mercato in uscita della Dea non circolano praticamente mai.

