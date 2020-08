Le pagelle di Barcellona-Bayern Monaco 2-8: Messi distrutto, Muller e Goretzka show

Il Bayern Monaco fa festa con tutta la squadra: Muller, Goretzka, Gnabry e Davies in particolare a dominare. Barcellona che affonda: Messi compreso.

===Le pagelle del BARCELLONA===

Marc-Andre TER STEGEN 4 – Otto gol subiti. E in alcuni è protagonista negativo.

Nelson SEMEDO 3 – Umiliato. Umiliato su tutta la linea sia da Perisic che da Davies.

Gerard PIQUE 4 – Inaccettabile che la sua squadra spenga così la luce. Al di là di tutto, è pur sempre il capitano.

Clement LENGLET 3 – Si è fatto bruciare praticamente da chiunque: sia questo Muller, Gnabry, Lewandowski e chi più ne ha più ne metta.

Jordi ALBA 5 – Il meno peggio di tutti. Era stato protagonista della reazione iniziale al primo gol subito.

Sergi ROBERTO 4 – Viene schierato per dare compattezza ma la realtà è che la sua missione fallisce. E anche piuttosto nettamente. Dal 46’ Antonie GRIEZMANN 4,5 – Non pervenuto.

Sergio BUSQUETS 4 – E’ preso dentro, nel suo territorio, da una squadra che va al triplo della sua. Dal 70’ Ansu FATI 6 – Finale dove non è giudicabile. Voto politico.

Frenkie DE JONG 4 – Torna a fare la mezzala e non gli fa bene. Una serataccia davvero anche per lui: messo sotto fisicamente, finisce con lo sbagliare anche semplici appoggi.

Arturo VIDAL 5,5 – L’ultimo a mollare e dare per lo meno un qualche segnale di lotta. Da solo però non basta. E con 8 gol, non può comunque uscire sufficiente.

Luis SUAREZ 6 – Chi esce sufficiente è Suarez: quando chiamato in causa riesce ad essere pericoloso. Deliziosa la finta che manda a spasso Boateng.

Lionel MESSI 4,5 – Mai in partita. E’ questa la triste realtà dei fatti, per lui, stasera.

All. Quique SETIEN 3 – Entra nella storia con una partita semplicemente inaccettabile per ciò che rappresenta il Barcellona. Gattuso l’aveva detto: si poteva fare male a questo Barca. Il Bayern ha smascherato una creatura ambigua e che, evidentemente, non ha più sotto controllo.

===Le pagelle del BAYERN MONACO===

Manuel NEUER 6 – Subisce due gol, ma poco importa ai fini del risultato.

Joshua KIMMICH 7,5 – Un assist, un gol e la concreta sensazione di poter stare sereno in quanto dominante fisicamente.

Jerome BOATENG 6 – Festa Bayern, d’accordo, ma come si fa saltare da Suarez. E in avvio la difesa dei bavaresi, giusto dirlo, era stata tutt’altro che pulita. Dal 76’ Niklas SULE – sv.

David ALABA 6 – Sull’autogol è anche sfortunato, ma vale lo stesso discorso fatto per Boateng.

Alphonso DAVIES 8 – Letteralmente fuori categoria. L’immagine è tutta in quell’azione che porta al gol di Kimmich. Basta una singola parola: dominante.

Leon GORETZKA 8 – A proposito di gente dominante... Goretzka ha dettato legge in mezzo al campo, vedendo buchi, fornendo assist, illuminando vari passaggi. Dall’83’ Lucas HERNANDEZ – sv.

Thiago ALCANTARA 7 – Contro ciò che è stato comunque il suo passato – canterano del Barca – tira fuori un match dove in mezzo, insieme a Goretzka, ha fatto ciò che ha voluto.

Serge GNABRY 8 – Otto come i gol segnati dal Bayern e probabilmente come le giocate complessive che hanno portato o ad un gol, o all’azione pericolosa. In anticipo costante sulle letture; di conseguenza avanti con le soluzioni. Dal 75’ Philippe COUTINHO 7,5 – Un quarto d’ora in campo per farne due alla sua ex squadra. O ciò che stasera restava della sua ex squadra.

Thomas MULLER 8 – Otto, come tutti gli altri decisivi stasera. Due gol e la sensazione costante che la rinascita di questo Bayern – che da dicembre a oggi, lo ricordiamo ancora, le ha vinte TUTTE e ne ha pareggiata una sola – sia soprattutto merito suo.

Ivan PERISIC 7,5 – Preferito a Coman si rivela una scelta azzeccata: gira la partita quando ancora la partita si poteva definire tale. Dal 67’ Kingsley COMAN 6,5 – Un buon impatto in un finale però dove il Barcellona si configura come non giudicabile.

Robert LEWANDOWSKI 7,5 – In una festa del genere poteva mancare il suo gol? Certo che no, ma questo non avrebbe spostato di una virgola il giudizio: funzionale alla squadra.

All. Hans-Dieter FLICK 7 – Quando fai 8 gol al Barcellona è difficile fare una critica. Ma a guardarlo bene qualcosina può ancora aggiustare: l’approccio difensivo alla gara, almeno inizialmente, è qualcosa che nonostante tutto dovrà rivedere. Il Barcellona con un pizzico di malizia o fortuna in più dopo il pareggio iniziale sarebbe anche potuto andare avanti. Detto questo, complimenti a lui e ai suoi ragazzi.

