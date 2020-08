Le pagelle di Barcellona-Napoli 3-1: Messi è un faro, Koulibaly che serataccia

Il migliore in campo è il solito Leo Messi, faro di un Barcellona che da lui alla fine dipende sempre. Il peggiore è Koulibaly: serata da dimenticare.

===Le pagelle del BARCELLONA===

Marc-Andre TER STEGEN 6 – Prova un po’ a fare il fenomeno sul rigore, ma è freddato da Insigne.

Champions League Napoli sconfitto ed eliminato: 3-1 Barcellona, che va a Lisbona DA UN' ORA

Nelson SEMEDO 6,5 – Molto bene a destra. Spinge e controlla con dedizione la fase difensiva.

Gerard PIQUE 6,5 – Attento nel guidare la difesa, stasera è aiutato da una grande serata del compagno di reparto.

Clement LENGLET 7,5 – Il gol che sblocca la gara, ma anche – e soprattutto – una partita molto, molto attenta da centrale. Contiene bene prima Mertens e poi Milik. Stasera davvero pulito su tutta la linea. Decisivo.

Jordi ALBA 6,5 – Spinge meno del solito a sinistra, ma è attento in fase di contenimento. Annulla Callejon; fa un po’ più fatica con Politano, ma è comunque decisivo.

Sergi ROBERTO 6,5 – Tanta dedizione in mezzo al campo per un Barca stasera attento anche in fase difensiva.

Ivan RAKITIC 6,5 – Smista con ordine e nel primo tempo detta davvero legge in mezzo al campo, alzando e abbassando i ritmi.

Frenkie DE JONG 7 – Intelligenza calcistica di alto livello. Non si nota, non è appariscente, ma fa quasi sempre la scelta giusta tatticamente.

Lionel MESSI 7,5 – Quando entra in scena lui, tutto passa in secondo piano. Assist per l'1-0 di Lenglet, gol (splendido), gol annullato, rigore guadagnato. Altra serata da superstar. Con annessa qualificazione e un pensierino, magari, all’eliminato CR7.

Luis SUAREZ 6 – Un po’ meno brillante del solito, nel secondo tempo non sfrutta delle potenziali occasioni su cui solitamente fa male. Dal 92’ Junior FIRPO – sv.

Antoine GRIEZMANN 6 – Gioca un match generoso, dando una mano alla squadra anche dal punto difensivo con qualche ripiegamento. Dall’84’ MONCHU – sv.

All. Quique SETIEN 6 – Torna a mettere insieme un Barcellona con senso logico e compatto nel suo insieme. I catalani non danno la sensazione di essere la squadra più forte di questa Champions, ma il minimo indispensabile della qualificazione ai quarti è raggiunta. E dunque lui è promosso.

===Le pagelle del NAPOLI===

David OSPINA 6 – Incolpevole sui gol subiti.

Giovanni DI LORENZO 6 – Partita tutto sommato onesta la sua. Fatica ad arrivare sul fondo, ma non si macchia di particolari errori.

Kostas MANOLAS 5,5 – Meglio del compagno di reparto Koulibaly, ma comunque non sufficiente. Troppe disattenzioni e qualche leggerezza. Certo, con gli avanti del Barca non è semplice per nessuno, ma dovrebbe far meglio vista l’esperienza e il valore.

Kalidou KOULIBALY 4 – Una serata disastrosa. Causa il rigore, sbaglia tanti palloni, commette molti falli e dà la generale sensazione di essere costantemente in difficoltà. Nottata da dimenticare, insomma.

Mario RUI 6 – Una partita tutto sommato attenta dietro. Qualche buona copertura. Un assist spaziale per il gol annullato a Milik. Sufficiente, al netto di tutto.

Fabian RUIZ 6 – Fatica anche lui, come tutta la mediana del Napoli, a trovare i tempi e i varchi giusti. Tutto sommato però poi esce alla distanza, come buona parte del Napoli. Dal 79’ Eljif ELMAS – sv.

Diego DEMME 5 – Male il suo primo tempo. Fatica nel palleggio, viene preso in mezzo al possesso del Barca e combina poco. Stanislav LOBOTKA 6 – Buon impatto nella mediana. Mette un po’ più di sostanza e di ordine alla partita degli azzurri in mediana.

Piotr ZIELINSKI 5 – La vede davvero poco in mezzo al campo, dove a dominare ci sono i palleggiatori del Barcellona. Dal 70’ Hirving LOZANO 6 – Non sfrutta un paio di bei palloni offerti da Insigne, ma colpisce un palo nel finale. Attivo.

José Maria CALLEJON 5 – La sua ultima con la maglia del Napoli non è di quelle da ricordare. E’ poco in partita e non si rende praticamente mai pericoloso. Dal 70’ Matteo POLITANO 6 – Un discreto impatto alla gara. Tenta qualche uno contro uno, trova un paio di guizzi. Non crea nulla di particolare, ma comunque si nota.

Dries MERTENS 5,5 – Che non sia una gran serata lo si intuisce quasi subito, quando a freddo si ritrova sui piedi il pallone del vantaggio e lo calcia di... stinco.

Lorenzo INSIGNE 6,5 – Il migliore del Napoli, specie dal rigore in poi. Prova a prendere per mano la squadra nella ripresa, ma da solo – o quasi – non può bastare. Dal 79’ Arek MILIK 6,5 – Si era fatto trovare pronto con un gran stacco di testa sul bel cross di Mario Rui. Peccato per il millimetrico offside.

All. Gennaro GATTUSO 6 – Contro una squadra più forte, tira fuori un impatto gagliardo. E’ punito inizialmente da una decisione arbitrale assai discutibile, poi trova il modo negli spogliatoi di stimolare un Napoli in difficoltà rimettendo in campo nella ripresa una squadra comunque di buona personalità.

Champions League Napoli sconfitto ed eliminato: 3-1 Barcellona, che va a Lisbona DA UN' ORA