Le pagelle di Lione-Bayern 0-3: Toko Ekambi sprecone, in cattedra Thiago, bene Davies

Lewandowski e Gnabry i migliori del Bayern. Bene anche Thiago Alcantara in regia e Davies a sinistra. Nel Lione sempre molto interessanti Aouar e Caqueret

===Le pagelle del LIONE===

Anthony LOPES 6,5 - Puó poco su entrambi i gol, mentre si mostra sicuro sugli altri tentativi bavaresi.

Jason DENAYER 6 - Dei tre dietro é il migliore, ma la prestazione da sogno offerta con il City é un lontano ricordo. Se la cava comunque con mestiere.

MARCELO 5 - Un mezzo disastro. In ritardo su Lewandowski, fatica a capire i movimenti di Muller. Mai convincente.

Fernando MARCAL 5 - Fisico possente, poca soliditá. Non convince in marcatura su Lewandowski, pur usando le maniere forti. (Dal 73' CHERKI 6 - Classe 2003, grande personalitá, buona gamba. Dentro con voglia).

Leo DUBOIS 5,5 - A destra . Non supporta l'azione, dietro fatica a contenere su Perisic. Insomma. (Dal 67' TETE 6 - Ci mette verve e freschezza. Buon finale)

Maxence CAQUERET 6,5 - Giocatore molto interessante, che sa anche verticalizzare. Completo, lucido, grintoso. Da tenere d'occhio.

Bruno GUIMARAES 5 - Forza fisica, ma molto disordine. Muller lo mette in seria difficoltà, anche in regia. Rimandato. (Dal 46' THIAGO MENDES 5,5 - Un po' meglio rispetto a chi l'ha preceduto, ma troppo falloso. Il giallo arriva al terzo intervento in ritardo)

Houssem AOUAR 6,5 - Meno brillante rispetto alle prestazioni contro Juventus e City, ma sempre efficace quando é in possesso di palla. Manda in porta due volte Toko Ekambi. Ha un talento esagerato.

Maxwel CORNET 5,5 - Meno prorompente del solito. Parte forte, si spegne presto. Secondo tempo in affanno.

Memphis DEPAY 5 - Spreca una colossale occasione in avvio. Non si riprende piú. Molto movimento, poca sostanza stavolta. (Dal 57' DEMBELE 5,5 - Si vede poco, punge poco. Ripresa da spettatore)

Karl TOKO EKAMBI 4 - Due errori gravissimi. Nel primo tempo centra il palo, nel secondo Neuer. Un attaccante a questi livelli non può sbagliare due chance del genere. (Dal 67' REINE-ADÉLAÏDE 5,5 - Vaga per il campo e non la vede praticamente mai)

ALL. RUDI GARCIA 6 - Lione comunque in partita, anche se battuto nettamente. Deve prendersela con il poco cinismo dei suoi attaccanti, la gara l'aveva preparata bene.

===Le pagelle del BAYERN MONACO===

Manuel NEUER 7 - Fa ancora la differenza. La parata su Toko Ekambi impedisce al Lione di rientrare nel match. Sicuro e tosto, come ai vecchi tempi.

Joshua KIMMICH 6,5 - Pimpante, concreto, sempre al posto giusto. Resta un grande giocatore.

Jerome BOATENG 6,5 - Due chiusure fenomenali in avvio, una in spaccata su cross di Cornet decisiva. Perde una sola volta Depay, ma per sua fortuna l'olandese non concretizza. (Dal 46' SULE 6 - Ripresa attenta e senza sbavature. Non fatica nemmeno con Dembele)

David ALABA 6,5 - Bravo, attento, in bello stile. Prende le misure a Depay e non gli concede piú nulla.

Alphonso DAVIES 6,5 - Motorino sempre acceso e pronto ad impennare. Diventa a 19 anni il primo canadese a giocare una finale di Champions League.

Leon GORETZKA 6,5 - Buon incursore, che si alza e si abbassa a seconda della fase di gioco. Pericoloso anche al tiro. (Dall'82' PAVARD SV)

THIAGO ALCANTARA 7 - La guida. Mentale e tattica. Amministra, allarga, sempre in totale controllo. (Dall'82' TOLISSO SV)

Serge GNABRY 8 - Due gol, chiaramente il man of the match. Bellissimo il mancino con cui sblocca la partita, facile il tap-in del 2-0. Ha ancora margini di miglioramento. Grande esterno offensivo. (Dal 75' COUTINHO 6 - Due volte vicino al gol nel finale)

Thomas MULLER 6,5 - Fondamentale il suo lavoro in fase di pressing. Non dá riferimenti, gioca di prima. Imprescindibile in questo Bayern.

Ivan PERISIC 6,5 - Non sfrutta un'ottima occasione a tu per tu con Lopes, ma a sinistra fa sempre sentire il suo apporto. Entra nell'azione del 2-0, spinge, affonda. (Dal 63' COMAN 6 - Un paio di dribbling, alcune finte, qualche cross. In ripresa)

Robert LEWANDOWSKI 7,5 - Non tanto per il gol, ma per il lavoro che svolge. Gioca per gli altri e non per le sue statistiche, che comunque dicono 15 gol in questa Champions e 55 stagionali.

ALL. Hans-Dieter FLICK 7 - Dietro qualche amnesia di troppo, ma Bayer solido e ordinato. Squadra superiore che vince con merito. Bene anche i cambi.

