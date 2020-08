L'azienda che produce bevande energetiche ha ormai creato un impero anche nel mondo dello sport. Dietro alla sorpresa Lipsia, in semifinale di Champions, ci sono investimenti mirati, ambizione, un dna vincente e le intuizioni di Dietrich Mateschitz (57° uomo più ricco al mondo, con un patrimonio di 16 miliardi di dollari).

La scorsa settimana l'apoteosi. Brad Binder trionfa in MotoGP, Verstappen domina in F1, il Lipsia elimina l'Atletico Madrid e conquista la sua prima storica semifinale di Champions League. Poi nel weekend i risultati della KTM brandizzata e della Red Bull dell'olandese non sono stati gli stessi, ma il livello raggiunto nei due principali sport motoristici è da tempo quello preventivato. Sul calcio è invece la scalata del club tedesco a destare attenzione, visto che il Lipsia è da considerare una vera realtà del calcio europeo, visto che sia in Bundesliga che nelle coppe europee sta raggiungendo traguardi entusiasmanti. La galassia Red Bull non si pone limiti e confini, continua ad investire a 360 gradi in diversi sport e gode di una popolarità e di un ritorno di immagine esagerati in ogni angolo del globo terracqueo. Un esempio di gestione sportiva che guarda al futuro, che va anche al di là della grande ricchezza della proprietà.

Chi é Mister Red Bull

Innanzitutto Red Bull è un'azienda austriaca, creata nel 1987 dall'imprenditore Dietrich Mateschitz e dall'uomo d'affari thailandese Chaleo Yoovidhya. Quest'ultimo è defunto nel 2012 nel suo Paese d'origine e Mateschitz (57° uomo più ricco al mondo, con un patrimonio di 16 miliardi di dollari, secondo Forbes) è diventato l'unico proprietario del marchio. Mister Red Bull è da sempre appassionato di calcio, motori e sport estremi e ha deciso di investire risorse importanti in varie discipline per aumentare il giro d'affari del suo brand.

F1: il dominio con Vettel, investimenti per 300 milioni all'anno

Il primo sport in cui Red Bull ha iniziato a vincere è stata la Formula 1. Nel 2004 ha rilevato la scuderia Jaguar ed è entrata ufficialmente nel circus come squadra ufficiale. Grazie a Christian Horner, Team Principal dal 2005, la scuderia austriaca ha raggiunto il primo podio con David Coulthard nel 2006 e qualche anno piú tardi, dal 2010 al 2013, ha registrato quattro doppiette mondiali consecutive piloti e costruttori, tutte targate Sebastian Vettel. Nel 2019 la Red Bull F1 ha investito 309 milioni di euro, mettendo a referto la sua cifra record e confermandosi nell'élite di questo sport, insieme a Mercedes e Ferrari.

Calcio: prima Salisburgo, poi New York, Brasile e Lipsia

Lo sbarco di Red Bull nel mondo del calcio è datato 2005. L'azienda leader delle lattine energetiche compra l’Austria Salisburgo, cambia tutto quello che può cambiare (cancellando anche la storia e ovviamente il nome storico) e fonda il Red Bull Salisburgo. Da allora vince 11 dei successivi 15 campionati austriaci, tra cui tutti gli ultimi sette in ordine di tempo, e inizia a farsi vedere nelle coppe europee. Nel 2006 nasce il New York Red Bulls, nel 2007 il Red Brasil, nel 2009 il Red Bull Lipsia, dopo aver corteggiato altri club come la Dynamo Dresda, mediante l'acquisizione della licenza sportiva del SSV Markranstädt (club dell'omonima cittadina limitrofa all'epoca militante nel girone locale di quinta divisione).

Lipsia: milioni su milioni, adesso è il momento di incassare

In 11 anni il Lipsia passa dal campionato di NOFV-Oberliga Süd (la quinta divisione tedesca) ai grandi piazzamenti in Bundesliga (secondo e terzo) e alla semifinale di Champions. Un'ascesa continua e costante, dovuta anche alle intuizioni di Ralf Rangnick (a lungo allenatore e ds generale) e ai pesanti investimenti. La spesa iniziale preventivata dall'amministrazione Red Bull doveva essere di 100 milioni in 10 anni, ma in realtà il Lipsia ha un bilancio negativo sul mercato di 159 milioni di euro nelle sole ultime cinque stagioni (inferiore solo al Bayern Monaco) e nell'ultimo bilancio del 2019 aveva un rosso di circa 83 milioni di euro. Ha speso, ha comprato, ha puntato su giovani talentuosi e ora sta finalmente raccogliendo i frutti sperati, visto che la campagna europea 2019/20 frutterà più di 80 milioni di euro e che a giugno ha ceduto al Chelsea Timo Werner (comprato a meno di 10 milioni nel 2016), incassando 60 milioni di euro.

Sport estremi e moto: Red Bull è ovunque

Il fenomeno Lipsia, dunque, resta soltanto uno dei piccoli capolavori di casa Red Bull, che nella sua galassia annovera da anni campioni famosi come testimonial e sport meno pubblicizzati ma seguiti da nicchie fedeli come vetrina. Con modelli di business specifici, un modo di ragionare moderno e target di riferimento chiari in mente, Red Bull ha colto al volo la possibilità di essere collegata ad alcuni sport estremi come tuffi liberi, vela, skatesurf, rallycross, skateboard, oltre ai più praticati hockey e moto (MotoGP, Moto2, Moto3). Il brand austriaco è insito ovunque, continua a crescere e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Se il Lipsia andrá in finale o meno, poco importa: la sensazione è che siamo solo all'inizio.

