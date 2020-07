Manchester City, il CAS annulla la squalifica: giocherà la Champions League 2020-2021

Revocati i due anni di squalifica al Manchester City per violazioni del Financial Fair Play, il CAS di Losanna ha tramutato la pena in una multa di 10 milioni di euro. Una splendida notizia per il club britannico allenato da Pep Guardiola che rischiava di non poter partecipare alla Champions League 2020-2021 e 2021-2022.

La notizia più bella dell’annata del Manchester City arriva a un mese dall’inizio della Final Eight di Champions League di Lisbona. I Citizens parteciperanno regolarmente anche alle prossime due edizioni della Coppa dei Campioni. Il TAS di Losanna ha, infatti, accolto il ricorso del club britannico per le violazioni al Financial Fair Play tramutando la richiesta di squalifica della UEFA, in una multa di 10 milioni di euro.

Come si è giunti al ribaltamento del verdetto

Un bel sospiro di sollievo per il club dello sceicco Mansour, che si era detto certo di poter ribaltare il verdetto al Tribunale svizzero, e che non dovrà ridimensionare un bel nulla a livello di organico o staff tecnico, dato che un’eventuale diaspora di talenti da Manchester si sarebbe verificata solo nel caso in cui la sentenza, comminata lo scorso 14 febbraio dalla UEFA, fosse stata confermata. Invece il pool di arbitri incaricati di dirimere la questione ha appurato che le che la maggior parte delle presunte violazioni segnalate dalla Camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) della UEFA "non sono state stabilite o prescritte".

