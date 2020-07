Manchester City, le reazioni: la gioia di Guardiola e Liam Gallagher, le accuse di Tebas e Lineker

Le reazioni all'annullamento della squalifica del City: dalla gioia di Guardiola e Liam Gallagher alle accuse di Tebas e Lineker.

Giornata campale per il calcio inglese: la squalifica del Manchester City per le prossime due edizioni di Champions League (2020/2021 e 2021/2022) si è trasformata in un multa di 10 milioni di euro e di certo le reazioni non potevano tardare ad arrivare, d’Oltremanica e non…

A cominciare dai diretti interessati: il collaboratore di Guardiola Manuel Estiarte ha infatti prima pubblicato su Instagram l’esultanza di tutto il coaching staff del City per poi cancellarlo a stretto giro di posta. In quanto a buon gusto… Non esattamente il massimo quella foto!

Lo storico tifoso del Manchester City Liam Gallagher come al solito ha scacciato come la peste l’arte della diplomazia per un post evidentemente intraducibile.

E veniamo ai detrattori, a partire dall’illustre voce di Gary Lineker il quale non ha certo bisogno di presentazioni.

Difficile capire come le regole del Fair Play Finanziario della UEFA possano sopravvivere a questo. La UEFA potrà sopravvivere alle conseguenze?

Durissima la presa di posizione del numero della Liga Javier Tebas:

Dobbiamo riesaminare se il TAS è l'organo appropriato al quale fare appello alle decisioni istituzionali nel calcio. La Svizzera è un paese con una grande storia di arbitrato, il TAS però non è all'altezza.

E infine c’è chi è fatalista, come l’attuale manager del Chelsea Frankie Lampard, incurante delle ripercussioni della sentenza del TAS sulla classifica della Premier League: “Rimane tutto nelle nostre mani, non guardo ai giochi di potere e ho preso semplicemente atto della notizia.

