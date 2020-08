Manchester City-Lione: probabili formazioni e statistiche

I francesi tornano ai quarti di finale per la prima volta dal 2009-10, dopo aver eliminato la Juventus di Sarri e Ronaldo. Mentre per il City è la quarta volta nelle ultime cinque stagioni: vanno a caccia della prima semifinale dal 2015-16, quando eliminarono un'altra formazione francese, il PSG.

Le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Sterling, Jesus, Foden. All. Pep Guardiola.

Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal; Caqueret, Guimarães, Aouar; Depay, Dembele, Cornet. All. Rudi Garcia.

Statistiche

Questo sarà il terzo incontro di UEFA Champions League tra Manchester City e Lione; i 'Citizens' non hanno affrontato nessuna squadra più volte nella competizione senza vincere tranne il Lione (un pari e una sconfitta).

Il Manchester City ha raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League per un quarta volta nelle ultime cinque stagioni (unica eccezione il 2016-17); tuttavia, loro sono passati solo da una delle precedenti tre presenze nei quarti di finale, eliminando il PSG nel 2015-16.

Il Lione è ai quarti di finale di UEFA Champions League per la prima volta dal 2009-10. I francesi sono passati da uno solo dei quattro quarti di finale di Champions League giocati - eliminazione del Bordeaux nel 2009-10.

Se il Manchester City dovesse avanzare, ci sarà una rappresentante inglese nella semifinale finali di UEFA Champions League per la terza stagione consecutiva, la più lunga dal 2003-04 - 2008-09 (sei campagne successive).

Dopo non aver vinto nessuna delle prime sei partite di UEFA Champions League contro squadre inglese (Pari 3, Sconfitte 3), il Lione rimane imbattuto nelle ultime quattro contro avversarie della Premier League (Vinte 2, Pari 2), inclusa una vittoria e un pareggio contro il City nella fase a gironi della scorsa stagione 2018-19.

Il Manchester City ha perso solo una delle ultime 17 partite di UEFA Champions League (Vinte 13, Pareggiate 3), tuttavia quella sconfitta è arrivata nei quarti di finale della scorsa stagione contro il Tottenham (9 vinte, 2 pari da allora).

Da quando è passato dai suoi primi sette quarti di finale di UEFA Champions League - con Barcellona e FC Bayern München - Pep Guardiola è stato eliminato in ciascuna delle due apparizioni in questa fase della competizione col City (17-18 e 18-19). Lo spagnolo punterà a raggiungere la sua ottava semifinale che sarebbe un record nella competizione al fianco di José Mourinho.

Memphis Depay del Lione ha segnato in sei partite consecutive di UEFA Champions League - Ruud van Nistelrooy è l'unico giocatore olandese ad aver centrato una serie più lunga nel storia della competizione (nove reti nella campagna 2002-03).

Gabriel Jesus è stato direttamente coinvolto in più gol in UEFA Champions League per il Manchester City in questa stagione rispetto a qualsiasi altro giocatore (9 - 6 gol e 3 assist). Un gol in questa partita vedrebbe il brasiliano diventare il terzo giocatore a segnare in tre partite diverse a eliminazione diretta di Champions League in un'unica campagna per i 'Citizens' dopo Sergio Agüero e Raheem Sterling (entrambi nel 2018/19).

L'ultima volta contro il Real Madrid, Raheem Sterling ha segnato il suo 20° gol in Champions per il Man City, diventando il sesto inglese a raggiungere questo record. Il City non ha mai perso quando Sterling è andato a segno (Vinte 14, Pari 2) - solo sei giocatori hanno segnato in più partite senza perderne nessuna nella storia della competizione (Patrick Kluivert detiene il record - Giocate 25, Vinte 23, Pari 2, nelle partite in cui ha segnato).

