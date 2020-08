Gli uomini di Guardiola superano gli ottavi di finale ed eliminano i campioni di Spagna con lo stesso risultato dell’andata: reti di Sterling e Gabriel Jesus su due pasticci di Varane, ai Blancos non basta Benzema.

Qualità, intensità, botta e risposta continui: Manchester City e Real Madrid ci hanno offerto uno spettacolo assoluto. La sfida stellare dell'Etihad ha regalato la qualificazione agli uomini di Guardiola, bravi a indurre i Blancos (e in particolare Varane) a pesanti errori in difesa grazie a una pressione costante e coraggiosa. Amaro in bocca, appunto, per Zidane: i campioni di Spagna hanno giocato una partita da squadra che sa come si affrontano certe sfide, ma hanno pagato pesantemente le ingenuità dietro. Stesso risultato dell'andata: apre Sterling su palla recuperata da Gabriel Jesus su Varane, pareggio del solito e infallibile Benzema nel primo tempo. Nella ripresa si ripete l'asse Varane-Gabriel Jesus: il difensore sbaglia il retropassaggio di testa, il brasiliano si fionda sul pallone e scavalca Courtois. Per Guardiola ora ci sarà il Lione, capace di eliminare la Juventus agli ottavi.

Il tabellino

Champions League Le pagelle di Manchester City-Real Madrid 2-1: De Bruyne e Gabriel Jesus devastanti, Varane horror DA 13 MINUTI

MANCHESTE CITY-REAL MADRID 2-1 (primo tempo 1-1)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri (dal 89' Otamendi), De Bruyne; Foden (dal 67' Bernardo Silva), Gabriel Jesus, Sterling (dal 81' David Silva). All. Guardiola.

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal (dal 83' Lucas Vazquez), Varane, Militao, Mendy; Modric (dal 83' Valverde), Casemiro, Kroos; Rodrygo (dal 61' Asensio), Hazard (dal 83' Jovic); Benzema. All. Zidane.

Gol: 9' Sterling (M), 28' Benzema (R), 68' Gabriel Jesus (M).

Assist: 1-1 Rodrygo (R).

Ammoniti: Modric (R).

Gabriel Jesus Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

9’ VANTAGGIO DEL CITY - Erroraccio di Varane, che si fa rubare palla in area di rigore da Gabriel Jesus: palla dentro per Sterling, gol facile facile a porta vuota.

21’ BENZEMA PERICOLOSO - Palla di Hazard per il francese, che si gira con un'eleganza assoluta e calcia dal limite dell'area: bravo Ederson a rispondere, corner.

28’ PAREGGIO DI BENZEMA - Ottimo spunto di Rodrygo, che si allarga e crossa dal fondo: stacco di testa vincente del francese.

42’ FODEN A UN PASSO DAL PALO - Altra palla persa dalla difesa del Real, con Courtois che centra De Bruyne. Sinistro dal limite dell'area del mancino del City, pallone fuori di pochissimo.

55' SALVATAGGIO DI COURTOIS - Gundogan sbaglia la misura del passaggio per Sterling, che arriva lungo sul pallone e viene chiuso dal portiere del Real. Potenziale occasione enorme per il City.

68' GOL DI GABRIEL JESUS - Altro pasticcio della difesa del Real Madrid, malissimo ancora Varane: retropassaggio di testa corto per Courtois, il brasiliano si avventa sul pallone e supera il portiere belga.

Il momento social

Il migliore

Kevin DE BRUYNE - Non considerare Sterling e Gabriel Jesus può sembrare un'eresia stasera. Ma il belga è la chiave del match per il suo lavoro nella prima pressione, per i suoi strappi immarcabili e per la qualità assoluta con cui gioca per 90'. Prestazione totale.

Il peggiore

Raphael VARANE - Una condanna per il Real Madrid. Dietro non sfigura neanche troppo, ma i suoi errori nei due gol pesano come macigni: palla persa su Gabriel Jesus nel primo tempo, retropassaggio corto di testa nella ripresa.

Champions League Le pagelle di Manchester City-Real Madrid 2-1: De Bruyne e Gabriel Jesus devastanti, Varane horror DA 13 MINUTI