Diamo i voti ai protagonisti del match dell'Etihad: prestazione totale da parte del belga, bene gli attaccanti di Guardiola. Nei Blancos il migliore è Mendy, la difesa e Modric steccano.

Le pagelle del Manchester City

EDERSON 6,5 - Non è chiamato a interventi particolarmente impegnativi, ma fa il suo bene. Non può nulla sul gol di Benzema.

Kyle WALKER 7 - Gioca in posizione accentrata quando il City attacca e riesce spesso a saltare l'uomo. Prezioso anche in copertura.

FERNANDINHO 6,5 - Bada poco all'estetica e allontana tutto quello che può. Ottimo senso della posizione.

Aymeric LAPORTE 6,5 - Bella prestazione in chiusura (si ricorda un grande salvataggio su Benzema) e regge su alti livelli per 90'.

Joao CANCELO 6 - In spinta non si fa notare, a eccezione di una conclusione a giro dalle parti di Courtois: si concentra soprattutto sulla fase difensiva ed è un elemento prezioso.

Kevin DE BRUYNE 7,5 - La chiave del match per il suo lavoro nella prima pressione, per i suoi strappi immarcabili e per la qualità assoluta con cui gioca per 90'. Prestazione totale.

RODRI 6,5 - Solita prestazione essenziale in fase di impostazione e di prezioso schermo davanti alla difesa. (Dal 89' Nicolas OTAMENDI S.V.)

Ilkay GUNDOGAN 6 - La sua pressione è preziosa e instancabile, ma manca un po' di lucidità nell'ultimo passaggio per le punte.

Phil FODEN 6,5 - Fondamentale nella prima pressione che mette in difficoltà il Real Madrid, sfiora il gol nel finale di primo tempo. Cala nella ripresa, ma la prestazione è positiva. (Dal 67' Bernardo SILVA 6,5 - Entra bene in partita, con spunti interessanti quando aumenta l'intensità del match).

Gabriel JESUS 7,5 - Ruba palla a Varane nel primo gol, si rende pericoloso dalle parti di Courtois e chiude il discorso con il gol del 2-1. Decisivo.

Raheem STERLING 7 - Si sacrifica come al solito per la causa, con molte preziose corse all'indietro. Il suo gol indirizza la sfida, le sue iniziative trasmettono il panico alla difesa del Real. (Dal 81' David SILVA S.V.)

All. Josep GUARDIOLA 7 - La pressione dei suoi mette in crisi il Real Madrid, che non rinuncia a giocare e si consegna agli avversari. Scoglio enorme superato con autorevolezza.

Le pagelle del Real Madrid

Thibaut COURTOIS 6,5 - Tanto in difficoltà con il pallone tra i piedi, quanto attento quando c'è da respingere gli attacchi degli avversari.

Daniel CARVAJAL 6,5 - Il suo ruolo da equilibratore è fondamentale: dietro è prezioso come sempre, manca un po' in spinta. (Dal 83' Lucas VAZQUEZ S.V.).

Raphael VARANE 4 - Una condanna per il Real Madrid. Dietro non sfigura neanche troppo, ma i suoi errori nei due gol pesano come macigni: palla persa su Gabriel Jesus nel primo tempo, retropassaggio corto di testa nella ripresa.

MILITAO 5,5 - Qualche buono spunto quando partecipa alla manovra, ma dietro rischia il pasticcio diverse volte come il compagno di reparto.

Ferland MENDY 7 - Il migliore dei Blancos. In fase difensiva usa benissimo il fisico ed è insuperabile, davanti fa quasi l'ala aggiunta.

Luka MODRIC 5 - Troppo poco per uno come lui. Si limita al compitino e sembra quasi svogliato in campo. Se non gira lui è dura. (Dal 83' Federico VALVERDE S.V.)

CASEMIRO 5,5 - In chiusura fa bene il suo dovere come sempre, ma quando c'è da inventare giocate di qualità va in difficoltà.

Tony KROOS 6 - Partita essenziale quella del tedesco, che si rende un elemento importante nelle due fasi senza però strafare.

RODRYGO 6,5 - Buoni spunti nello stretto e decisivo con una grande azione personale per l'1-1 di Benzema. Sparisce un po' dalla partita, deve migliorare nella continuità. (Dal 61' Marco ASENSIO 5,5 - Il primo pallone toccato è una buona idea per Benzema, ma poi si perde).

Karim BENZEMA 6,5 - Sempre una garanzia: le sue giocate di qualità tengono impegnato Ederson. Timbra il cartellino anche oggi.

Eden HAZARD 5,5 - Prova in tutti i modi a incidere nella partita, ma spesso si incaponisce. Lontano dal giocatore fenomenale visto al Chelsea. (Dal 83' Luka JOVIC S.V.)

All. Zinedine ZIDANE 6 - Paga troppo gli errori dei suoi. La preparazione della partita è stata buona, ma in queste sfide i dettagli fanno la differenza.

