Josep Guardiola, Manager of Manchester City looks on during a Manchester City press conference at Philharmonie Essen prior to the UEFA Champions League game against FC Schalke 04 on February 19, 2019

Alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, il tecnico del Manchester City ha suonato la carica: "Concentrati su ciò che dobbiamo fare per batterli".

L’1-2 strappato al Santiago Bernabeu nella gara d'andata non può che far sorridere l'intero ambiente Manchester City, ma contro un avversario come il Real Madrid, soprattutto in Champions, ogni piccola distrazione può costare davvero carico. Lo sa bene Pep Guardiola, allenatore dei CItizens, che alla vigilia della sfida contro i campioni di Spagna in carica ci tiene a tenere alto il livello di concentrazione:

"In questa competizione si paga caro ogni errore, anche se a volte devi solo applaudire il tuo avversario. Siamo consapevoli che dobbiamo fare un ulteriore passo".

Una sfida che per lui, ex bandiera e tecnico del Barcellona, ha il sapore di un derby: contro il Real Madrid non è mai una partita come le altre…

"Sono un tifoso del Barcellona, ma ho già giocato contro il Real più volte Sono concentrato su quello che dobbiamo fare per portare questa squadra al turno successivo. Voglio battere qualsiasi avversario".

Il tecnico Spagnolo dovrà fare a meno dell'infortunato Aguero, pronto a tornare a disposizione in caso di approdo del City alla Final Eight di Lisbona. Tra le fila dei Blancos non ci sarà il capitano Sergio Ramos, squalificato in occasione della gara d'andata, ma di fronte a Benzema e compagni c'è comunque di che doversi preoccupare. Guardiola, in ogni caso predica calma, il City deve guardare a se stesso:

"Siamo concentrati di più su noi stessi, su ciò che dobbiamo fare per batterli".

