Secondo "RMC Sport" e "Radio Info" Kylian Mbappe avrebbe riportato una forte distorsione alla caviglia senza rottura dei legamenti. il Campione del Mondo potrebbe saltare sia la finale della Coppa di Lega che soprattutto la sfida di Champions contro l'Atalanta. Responso nelle 72 ore secondo lo staff medico del PSG:

Secondo le autorevoli fonti francesi "RMC Sport" e "Radio Info" l'attaccante del PSG Kylian Mbappe - vittima di un'entrata killer nella finale della Coppa di Francia - avrebbe riportato una forte distorsione alla caviglia, senza rotture dei legamenti. In seguito, arriva il comunicato del PSG: lesione importante del compartimento laterale esterno, da valutare nelle 72 ore.

Il Campione del Mondo potrebbe saltare sia la finale della Coppa di Lega in programma per il prossimo 31 luglio contro il Lione che, soprattutto, la sfida valevole per i quarti di finale di Champions League contro l'Atalanta in programma per il 12 agosto 2020.

Il comunicato

Kylian Mbappe: distorsione alla caviglia destra con lesione importante del compartimento laterale esterno, da valutare dal punto di vista clinico tra 72 ore

