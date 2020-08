Kylian Mbappe of Paris Saint-Germain wearing a suit looks on after the French League Cup ( Coupe de France) final match between Paris Saint-Germain and Olympique Lyonnais at Stade de France on July 31, 2020 in Paris, France.

L'attaccante francese, toccato duro a una caviglia, sarebbe già sulla via della guarigione, pronto a giocare in Champions League.

Kylian Mbappé e la guarigione miracolosa: non è il titolo di un nuovo libro di fantasia, ma quello che a quanto pare sta succedendo a Parigi. L'attaccante del PSG, infatti, che il 24 luglio nella finale di Coppa di Francia ci ha rimesso una caviglia contro il Saint Etienne, sta migliorando a vista d'occhio.

Questo è almeno quello che scrive l'Equipe, supportato anche dai colleghi di Eurosport Francia: il quotidiano sportivo transalpino infatti titola "Mbappé, le ragioni per crederci" e all'interno dell'articolo spiega che il giocatore, lontano dai riflettori, si sta riprendendo al meglio, ha già ricominciato a correre e potrebbe essere in campo contro l'Atalanta per la sfida di Champions League.

Al netto dell'ottimismo della stampa francese, resta il dubbio su come sia possibile questo piccolo miracolo: il giocatore è stato toccato durissimo e se già di solito ci vogliono 15 giorni "puliti" per ristabilirsi da una distorsione a una caviglia (che poi non guarisce veramente mai e a volte si fa risentire), per un incidente come quello capitato in Coppa di Francia serebbe stato lecito aspettarsi uno stop di almeno tre settimane, anche soltanto per domare i dolori lancinanti che una botta del genere provoca. E invece a quanto pare Mbappé ce la farà, anche se resta ancora da verificare in quali condizioni.

