Il presidente del Barça non ha dubbi: Messi chiuderà la carriera in blaugrana come detto dallo stesso capitano in più di un'occasione. Anzi, il progetto è sempre quello di affiancare all'argentino grandi campioni per vincere tutti i trofei a disposizione, a partire dalla Champions League di quest'anno: "Il Barcellona deve essere sempre il favorito".

Il presidente Josep Bartomeu al Mundo Deportivo ha parlato a 360 gradi del suo Barcellona. Dalla possibilità, nel futuro, di avere Xavi come allenatore a cosa deciderà di fare Messi. Per ora, l'argentino - dice Bartomeu - ha solo in testa di giocare per il Barça...

Leo ha detto più volte che quello vuole chiudere la carriera col Barcellona e non ho dubbi che rinnoverà. Giocherà con noi anche dopo il 2021. Se ho un rapporto di fiducia con lui? È il capitano. [Bartomeu a Mundo Deportivo]

Serie A Marotta: "Messi all'Inter? Fantacalcio. Sanchez? Proviamo a tenerlo per tutta l'Europa League" DA UN GIORNO

Lautaro Martinez è la priorità del mercato?

Per me è prioritario rinnovare il contratto di ter Stegen, è molto giovane ma è già un pilastro di questa squadra. Lui Suarez invece ha un contratto che, a seconda del numero di partite che gioca, si rinnova automaticamente per la stagione 2021-22. E Lautaro? Abbiamo parlato con l'Inter, ma ora la trattativa è a un punto morto. Intanto è arrivato Pjanic? È un giocatore che sicuramente consoliderà le sue capacità sin dal primo minuto con la prima squadra. A gennaio poi abbiamo fatto una serie di scommesse: Pedri González, Trincão, Matheus Fernandes. Abbiamo già sette nuovi giocatori

Play Icon WATCH Conte: "Messi è fantacalcio, è una fesseria ma ci piace che mettete sempre noi in mezzo" 00:01:37

Neymar è ancora un obiettivo del Barcellona?

Stiamo prendendo decisioni ma in questo momento, se non ci sono scambi, per loro è molto difficile venire

Il discorso Covid cambierà le dinamiche di mercato?

Il calcio è cambiato. Per quanto ci riguarda, abbiamo perso più di 200 milioni di euro a causa del Covid

Dopo la rimonta subita in campionato, tocca pensare al Napoli in Champions

La nostra squadra è sempre favorita, in qualsiasi competizione giochi. Sarà così anche in Champions, soprattutto vedendo lo spirito vincente dei nostri giocatori. È il momento giusto per tornare a dare un’altra dimostrazione di talento e ambizione. Negli ultimi giorni è stata fatta autocritica interna, credo che abbia aiutato per rinnovare le energie per questa Champions dal formato unico. Sono contento dell’autocritica fatta da giocatori e tecnici

Il gol di Griezmann in Napoli-Barcellona Credit Foto Getty Images

Ma cosa succederà al discorso allenatore? Arriverà Xavi l'anno prossimo?

L'allenatore e i giocatori devono parlarsi e lo hanno fatto. Non abbiamo vinto la Liga, e sarebbe stato spettacolare fare 9 su 12 dopo un 8 su 11 che è già un record, ma bisogna guardare avanti. C’è stato un avversario, il Real Madrid, che ci ha battuto, ma è vero anche che la gestione del VAR non è stata la più adeguata in questa parte finale di campionato e il miglior campionato del mondo merita una VAR alla sua altezza. Ho fiducia in Quique Setién e nel suo staff. È un allenatore esperto e il fatto che faccia autocritica conferma quello che penso di lui, che può vincere la Champions e portare avanti la prossima stagione. Il Barcellona ha sempre un progetto vincente. Abbiamo calciatori che hanno vinto tanto, che conoscono bene la nostra filosofia di gioco e continuano a essere ambiziosi, più altri giovani. È una rosa molto competitiva. Non abbiamo mai lasciato da solo Messi, pianifichiamo ogni stagione cercando di allestire una squadra competitiva, con talento e idee chiare, attorno al miglior calciatore della storia

Play Icon WATCH Quando Messi fu a un passo dal diventare un giocatore del Como 00:00:50

Serie A Messi-Inter, l'entourage smentisce tutto: notizia falsa, Leo in vacanza a Ibiza 24/07/2020 A 09:49