Mourinho: "La Champions con l'Inter? Ricordo tutto, è una cosa che è andata oltre il calcio"

Nel giorno del decimo anniversario del trionfo nerazzurro al Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco, lo Special One rivive ai microfoni di Rai Sport quella notte di gloria: "È stata una cosa troppo profonda ed emozionante".

Giornata di celebrazioni in casa Inter in questo venerdì 22 maggio. Esattamente dieci anni fa il club nerazzurro trionfava al Santiago Bernabeu battendo 2-0 il Bayern Monaco in finale di Champions League e diventava campione d'Europa per la terza volta nella sua storia completando uno storico Triplete: in quella stagione aveva vinto infatti anche lo Scudetto e la Coppa Italia. Ai microfoni di Rai Sport José Mourinho, allenatore e artefice di quell'Inter leggendaria, rivive la notte del 22 maggio 2010. Ecco un estratto dell'intervista dello Special One.

Ricordo tutto, ricordo tutti i dettagli. Quando dopo dieci anni tutti ricordano tutto è perché è stata una cosa troppo profonda ed emozionante, andata più lontana di quello che è il calcio

