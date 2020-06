La Final Eight di Champions League, prevista ad agosto presso lo stadio Da Luz di Lisbona, è minacciata dai tragici segnali provenienti dalla capitale portoghese. Un riacutizzarsi del contagio ha costretto il governo a ripristinare le misure atte a prevenire ulteriori focolai di Covid-19. La Uefa dovrà presto prendere una decisione.

Mentre in molti paesi la vita sembra ritornare lentamente alla normalità, da alcuni angoli del pianeta i risultati sono meno incoraggianti. Non sempre la ripresa delle attività (da quelle commerciali a quelle sportive) è avvenuta in maniera indolore. In Serbia l’Adria Tour si è dimostrata un’iniziativa avventata, generando un nuovo bacino di contagi. In alcune città tedesche abbiamo assistito a un nuovo intensificarsi di focolai.

Serie A Gasperini: "Tenevamo alla vittoria. Final 8 di Champions? Penso a portare l'Atalanta al 4° posto" 21/06/2020 A 20:11

Non se la passa bene nemmeno Lisbona, la città scelta dalla Uefa per ospitare le Final Eight di Champions League. Dopo un riacutizzarsi del numero di nuovi contagiati (lunedì ha raggiunto quota 259 positivi), il premier Antonio Costa ha ripristinato ferree misure di sicurezza all’interno della capitale portoghese.

Le nuove date della CHampions League Credit Foto Eurosport

Si tratta di una vera e propria regressione in termini temporali: le stesse misure di confinamento erano state ritirate lo scorso 4 maggio. Vietati dunque gli assembramenti pubblici composti da più di 10 persone, mentre le attività commerciali dovranno rispettare il coprifuoco e chiudere alle 20.

Un feedback preoccupante per la Uefa: la Final Eight dovrebbe svolgersi allo stadio Da Luz dal 12 al 23 agosto, ma ad oggi quello portoghese pare uno scenario piuttosto incerto e non in grado di garantire sicurezza a giocatori e società coinvolte. La formula adottata dalla Uefa per fare in modo di consegnare la Coppa dalle Grandi Orecchie anche questa stagione prevede delle partite secche: dal 12 al 15 agosto si terranno i quarti di finale, il 18 e il 19 le semifinali e il 23 l’atto finale.

Play Icon WATCH 1955-2020: qual è il Paese che ha segnato di più in Champions League? 00:03:07

Champions League Champions League, ufficiale: Final 8 a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Europa League in Germania 17/06/2020 A 13:33